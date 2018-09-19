Предпенсионеры на шее

Как государство снимает с себя ответственность за тех, кто в результате реформы останется и без работы, и без пенсии.

Еще вчера авторы пенсионной реформы клятвенно заверяли нас, что проблем с работой у категории 50+ не будет: вакансий много, молодежи мало, и если будет нужно — обучим, переучим, а работодателей, которые нос воротят от пожилых сотрудников, накажем. Обещания эти звучат и сегодня. Но, очевидно, уже понимая их нежизнеспособность, законодатели решили подстраховаться — переложить ответственность за тех, кто в результате реформы останется без пенсии и не сможет устроиться на работу, на семью.

Ранее «Росбалт» уже писал, что, по оценкам противников реформы, повышение пенсионного возраста вытолкнет на обочину рынка труда по меньшей мере девять миллионов человек в возрасте, который принято называть предпенсионным. Содержать этих людей теперь предлагают их детям.

В Госдуму внесли проект поправок в Семейный кодекс. У этого документа целый коллектив авторов: Павел Крашенинников, Рима Баталова, Антон Жарков, Зугура Рахматуллина и Нина Черняева. На фоне повышения пенсионного возраста парламентарии предлагают разрешить предпенсионерам требовать алименты со своих взрослых детей.

В пояснительной записке авторы документа напоминают: согласно Семейному кодексу, «родители обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи совершеннолетних детей, в свою очередь трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них».

Судебная практика определяет, что право на «содержание» есть у инвалидов I, II, III группы и пенсионеров — лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

Право на алименты существовало и раньше. Только тогда оно наступало вместе с пенсионным возрастом: пожилые люди выходили на заслуженный отдых, получали регулярные выплаты от государства, и никакие алименты им чаще всего не требовались — они сами могли себя обеспечивать. Более того, раньше именно пенсионеры помогали своим детям встать на ноги.

Теперь же возраст выхода на пенсию предлагают поднять, а право на алименты хотят оставить людям, которые должны были выйти на пенсию в 55-60 лет, но не выйдут.

Чтобы обеспечить хоть какие-то гарантии занятости, работодателей предлагают наказывать за увольнение людей предпенсионного возраста. Но доказать, что сотрудника уволили или не взяли на работу именно из-за цифры в паспорте, в нашей стране практически невозможно. Значит, риск остаться без работы, когда до пенсии еще далеко, велик. С теми, на кого ляжет бремя ответственности за этих людей, государство, кажется, определилось.

«Повышение возраста приобретения права на трудовую пенсию не должно повлиять на алиментное обеспечение лиц, которые по действующему законодательству имеют право на алименты, исходя из обеспечительной природы института алиментов», — говорится в пояснительной записке.

«В общем контексте это выглядит как очередная попытка государства — не первая и, увы, я думаю, не последняя — переложить часть своих социальных обязательств на самих граждан. В данном случае — на детей пожилых людей, которые в результате реформы не смогут выйти на пенсию и не смогут трудоустроиться», — считает бывший замминистра труда РФ, доцент ВШЭ Павел Кудюкин.

Как отметила доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Людмила Ржаницына, что разговоры о том, чтобы усилить ответственность трудоспособных взрослых людей за пожилых родителей, ходили давно.

«Вы же знаете, что сейчас вы не получите никакую социальную помощь, если у вас есть взрослые трудоспособные дети? У вас обязательно спросят об этом, когда вы пойдете за пособием. Государство хочет, чтобы люди самообеспечивались. Это касается не только алиментов. Это общая тенденция — чтобы семья заменяла собой государство», — заметила Ржаницына.

Она полагает, что поправки в Семейный кодекс — это попытка законодателей нивелировать последствия «замечательного» закона о повышении пенсионного возраста.

«Сам по себе закон, помимо того, что у вас отбирают миллион рублей, а отдают 12 тысяч за год, убивает духовное состояние населения. Я понимаю, что депутаты хотят хоть как-то вырулить из этой ситуации», — отметила собеседница «Росбалта».

По словам Ржаницыной, сейчас по всему законодательству «прокатятся» подобные поправки.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ