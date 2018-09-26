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"Предпенсионерам" подарили еще денёк на диспансеризацию
По инф. rosbalt.ru   
26 Сентября 2018 г.
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analiz 444

Госдума приняла во втором чтении законопроект, обязывающий работодателей предоставлять сотрудникам один раз в три года оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, передает корреспондент «Росбалта».

Согласно законопроекту, работники смогут проходить диспансеризацию с сохранением места работы и среднего заработка. При этом речь идет о работниках, которые не обязаны проходить плановые медосмотры за счет средств работодателя, например, работники организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций, детских учреждений и т. д.

При доработке законопроекта депутаты также приняли поправку, закрепляющую право на прохождение диспансеризации сотрудниками предпенсионного возраста в течение двух дней в году. Такое же право получат пенсионеры, продолжающие работать после выхода на пенсию, следует из документа. При этом дни прохождения диспансеризации должны быть согласованы с работодателем.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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