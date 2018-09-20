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"Недопенсионеров" собираются "агрессивно переучивать"
Митрофан КОСТЕЕВ, по инф. rosbalt.ru   
20 Сентября 2018 г.
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rabota

Очередное эффектно звучащее обещание властей: Роструд создает «агрессивную» программу по переобучению граждан предпенсионного возраста. Цель — сохранить как можно больше работников в возрасте 50+ на рабочих местах, заявил глава ведомства Всеволод Вуколов в среду на пресс-конференции по итогам национального чемпионата «Навыки мудрых». Тема звучит актуально (хотя пока лишь как лозунг) - в связи с высокими рисками на рынке труда для тех, кого государство намерено сделать "недопенсионерами".

Вуколов пояснил, что люди из категории 50+ сегодня «совершенно не заинтересованы в том, чтобы уходить с работы». «Они строят планы, это достаточно молодые люди, которые энергично работают и остаются на рынке труда», — считает он. Задачу своего ведомства Всеволод Вуколов обозначил так: выстроить систему переобучения и переквалификации, которая бы позволяла предпринимателям «бороться» за сотрудников 50+.

По данным Роструда, на 343 тыс. предприятий России работают граждане, которые в следующем году стали бы пенсионерами. Теперь они попадают в категорию "предпенсионеров" и останутся работать.

Объявление главы Роструда звучит ярко - но пока лишь как лозунг, признаем прямо. Риски на рынке труда для людей старшего возраста - очень велики. Это связано и с общей нервозной ситуацией в экономике, которая не блещет успехами - и где не очень-то активно создаются рабочие места. А еще более они возрастают в связи со стремительными изменениями во всех отраслях, которые требуют от претендентов на рабочие места высокой адаптивности к внедрению автоматики, сложных компьютерных программ, роботов... Понятно, что взрослого, опытного и здорового человека, который легко усваивает технологиеские новинки - никакой работодатель никуда не погонит, постарается удержать как можно дольше. А остальные?

К слову, аналогичные предложения звучали уже и со стороны объединений работодателей: «Опора России», «Деловая Россия» и «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) предлагают переучивать старшее поколение на актуальные специальности за счет казны. Дело благое, конечно, но в какую копеечку это встанет, в конечном счете, бюджету - еще никем не озвучивалось. И, главное, не превратится ли "агрессивная программа переквалификации" в очередную фикцию для отвода глаз, как это постоянно происходит в нашем Отечестве? Что-то велики сомнения (это если мягко выражаться)...

По инф. rosbalt.ru

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