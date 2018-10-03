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Министр труда "надеется", что "пенсионная повышка" не даст скачка безработицы
По инф. rosbalt.ru   
03 Октября 2018 г.
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rabota

В Министерстве труда надеются, что пенсионная реформа не приведет к росту безработицы. Об этом заявил глава министерства Максим Топилин во вторник на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

«Будем надеяться, что всплеска безработицы не произойдет», — цитирует ТАСС слова министра.

Топилин добавил: на протяжении предстоящих лет входить на рынок труда будет гораздо меньше людей, чем выходить. Именно поэтому он считает безосновательными предположения о росте безработицы.

Напомним, что противники законопроекта (как левого, так и "либерального" толка) последовательно утверждают, что появление на рынке труда "предпенсионеров" как раз и создаст дополнительные сложности в плане безработицы. Несмотря на запрещающий закон (также принятые поправки в Уголовный кодекс), руководители будут стараться избавляться от "проблемных" и "морально устаревших кадров". А если будут вынуждены сохранять их - то увеличится конкуренция за возможность зарабатывать среди молодежи. В условиях стагнации экономики (не появляется новых рабочих мест) с одной стороны, и значительного перехода к автоматизации труда (люди вытесняются роботами во многих отраслях) с другой - такие перспективы более чем реальны.

Также глава Минтруда напомнил, что пособие по безработице с 1 января 2019 года увеличено для граждан предпенсионного возраста до 11 тыс. 280 рублей, и «такого у нас никогда не было». На эти цели в бюджете заложено 13 млрд рублей.

  • Напомним, что Госдума 27 сентября приняла в окончательном чтении правительственный законопроект о пенсионной реформе, предполагающий постепенное повышение пенсионного возраста до 65-ти лет для мужчин и до 60-ти — для женщин. Также в законе предусмотрен ряд льгот для предпенсионеров, в том числе касающийся налогового режима, пособия по безработице и переобучения. Сегодня, 3 октября, ожидается рассмотрение вызвавшего возмущение общественности законопроекта в Совете Федерации - а затем, в ближайшее время, подписание президентом. Вероятно, что новый закон вступит в действие с 1 января 2019 года.

По инф. rosbalt.ru

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