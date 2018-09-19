Пустопорожний закон о запрете увольнять "недопенсионеров" движется через Госдуму

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста. Напомним, что тема стала остро актуальной в связи с планами повышения пенсионного возраста - и возрастающими рисками для пожилых людей "потеряться" на рынке труда, не выдержав конкуренции с молодежью.

Президент РФ Владимир Путин в начале сентября внес на рассмотрение Госдумы проект закона, согласно которому отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста влечет штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 360 часов. Соответствующие изменения предлагается внести в Уголовный кодекс РФ.

Под предпенсионным возрастом понимается период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению страховой пенсии по старости.

Некоторые публикации на эту тему, рассказывающие - насколько, на самом деле, сложна проблема и почему принимаемая поправка в законодательство фактически не будет работать:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ