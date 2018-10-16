Предпенсионерам обещают актуальных знанний на 33 тыс рублей

Минтруд подготовил проект программы повышения квалификации лиц предпенсионного возраста. Средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. рублей, расходы возьмет на себя государство.

Напомним, что президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон о повышении пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Пенсионная реформа начнется в 2019 году. Дискуссия о "пенсионной повышке" в обществе поднялась изрядная, выплеснувшись в ряде случаев в открытое недовольство "политикой власти вообще" (к слову, сохраняется некий невысокий шанс на то, что закон удастся отменить путем всенародного референдума). Одним из весомых аргументов, которыми опрерируют критики реформы стало положение пожилых людей на рынке труда: с действительно ценными специалистами директора и сегодня неохотно расстаются, но как быть с тысячами людей, которые просто не поспевают в знаниях в стремительно меняющихся производственных условиях, где все больше компьютеризации, автоматизации, а то и робототехники? Ведь этим людям предстоит конкурировать с молодыми кадрами...

И вот что предлагает в ответ на эти вполне резонные сомнения государство (судите сами, насколько реалистично звучит).

Ожидается, что до конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров (напомним, что теперь это такой официальный термин, он обозначает людей, которые "еще вчера" должны были выйти на заслуженный отдых, но их "попросили задержаться").

Предпенсионеры смогут обогатить уже имеющиеся профессиональные навыки и найти им практическое применение. Речь идет, например, об обучении ИT-технологиям и преподаванию.

«Представляется, что необходимо, прежде всего, обучение навыкам и знаниям, связанным с современными информационно-коммуникационными технологиями, с навыками преподавания и наставничества, с осуществлением контроля и учета, отчетности и информационного обмена», — отмечается в документе.

Участвовать в программе переобучения смогут как безработные, так и работающие предпенсионеры. Для этого следует обратиться в службу занятости.

Обучение предполагается с отрывом от основной деятельности, поэтому работнику будет выплачиваться стипендия в размере регионального минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент.

Программа будет реализовываться в три этапа. В 2018 году предполагается создание в регионах координационных органов для определения наиболее приоритетных направлений обучения предпенсионеров и наибольших потребностей работодателей. На портале общероссийской базы вакансий «Работа в России» планируется создание дополнительных сервисов поиска работы и обучающих программ для граждан старшего возраста.

Второй этап запланирован на 2019–2020 годы. За это время предполагается провести обучение 150 тыс. работников и определить наиболее успешные обучающие программы. Во втором квартале 2019 года будет сформирован банк образовательных программ для предпенсионеров. С 2019 года планируется ежегодно проводить чемпионаты профессионального мастерства по стандартам Worldskills.

На третьем этапе (2021–2024 годы) планируется обучить не менее 300 тыс. человек и сформировать механизм планирования потребности работодателей. В 2019–2024 годах будет создана сотня Центров опережающей профессиональной подготовки, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций в субъектах для повышения квалификации граждан по востребованным профессиям.

Общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы составит 31,6 млрд рублей, из которых 30 млрд рублей возьмет на себя федеральный бюджет.

По инф. rosbalt.ru

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