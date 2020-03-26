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Эксперт: У многих россиян как таковая отсутствует финансовая культура
Сергей Рязанов, argumenti.ru   
26 Марта 2020 г.
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Часто говорят, что бизнес – и отечественный, и иностранный – недостаточно инвестирует в российскую экономику. При этом обычно забывают о другом потенциальном источнике инвестиций – о деньгах населения. Казалось бы, налицо взаимный интерес: капиталистам – капитал, населению – прибыль от процентов. О том, что препятствует этой романтической взаимности, рассказывает Наталья Аликперова кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Эксперт: У многих россиян как таковая отсутствует финансовая культура

– А есть ли у граждан что инвестировать?

– С одной стороны, денег у нашего населения немного. Согласно государственной статистике, около 75% доходов граждане тратят на товары и услуги, 12% – на обязательные платежи и взносы. Сберегаются 8% доходов, причём только 5% становятся инвестициями в национальную экономику – в форме банковских вкладов, ценных бумаг. (В качестве сбережений мы также рассматриваем изменение задолженности по кредитам, изменение средств на счетах индивидуальных предпринимателей и пр.)

С другой стороны, население при невысоких доходах тем не менее обладает инвестиционным потенциалом. Во-первых, согласно правительственной оценке, около 1, 5% денег наших граждан хранятся, что называется, в кубышке под матрасом. Во-вторых, частью денег, приходящихся на товары и услуги, население могло бы распоряжаться иначе, если говорить о доходах жителей городов-миллионников. Немаловажную роль играют психологические факторы. Умение сберегать – это не только показатель наличия экономической грамотности, это искусство, внутренняя воля, истинное понимание будущих эффектов. Зачастую люди и хотели бы копить, но у них не получается, сбережениям препятствуют неразумные траты, праздный образ жизни.

– Трудно удержаться от сравнения: в Китае граждане сберегают свыше 30% средств, и это невозможно объяснить одной лишь разницей в доходах россиян и китайцев. Некоторые читатели обязательно воспримут нас с вами как опасных манипуляторов, которые пытаются выманить у населения последние деньги, обслуживая банковский сектор и фондовый рынок. Найдёте слова, чтобы разубедить их?

– Недоверие россиян к финансовым институтам абсолютно понятно: накладывает отпечаток негативный опыт 1990‑х годов, связанный с девальвацией национальной валюты, мошенническими действиями и т.п. Впрочем, и сегодня опыт нередко оказывается печальным: за последний год участились случаи мисселинга (продажа с намеренным введением в заблуждение. – Прим.), когда консультант в банке не говорит клиенту о подводных камнях, – в итоге клиент получает меньшую прибыль, чем ему обещали, или не получает вообще ничего. Неудивительно, что в банковских работниках люди видят жуликов, которые хотят «втюхать» им ненужную услугу. Что здесь можно посоветовать? Читать договор. Банальный совет, скажете вы, однако – вы удивитесь – почти каждый десятый из российских вкладчиков, согласно проведённым исследованиям, подписывает договор, не читая. 26% опрошенных читают его, но подписывают независимо от того, поняли ли они его содержание. Разумеется, это недопустимо, ведь в договоре могут быть прописаны любые условия.

– Даже такие, согласно которым можно лишиться своих денег?

– Условия могут быть самыми неблагоприятными. И крайне трудно, практически невозможно доказать впоследствии, что вас ввели в заблуждение. Вы добровольно поставили подпись – значит, сами несёте ответственность. Государство приходит на помощь в других случаях: когда банк становится банкротом или лишается лицензии, оно компенсирует вам потери в рамках страховой суммы, то есть не более 1 миллиона 400 тысяч рублей (если вам нужно сберечь больше, то открывайте вклады не в одном банке, а в разных). Правда, для этого банк должен участвовать в системе страхования вкладов, что необходимо уточнить заранее.

Возвращаясь к злополучной кубышке под матрасом, скажу очевидное: это самый печальный вариант и для национальной экономики, и для самого гражданина. Деньги должны приносить деньги – вот ключевая аксиома, которую всем нам нужно усвоить. Они даны нам для того, чтобы мы их приумножали.

– Прямо как в одной из притч Иисуса Христа: похвалу заслужили те, кто вложил деньги в дело и приумножил, а кто закопал деньги в землю, тот заслужил порицание. С другой стороны, для нашего менталитета стремление к богатству и само по себе-то сомнительно, а уж принцип «деньги делают деньги» – подавно.

– Стремление к богатству безнравственно тогда, когда оно происходит за счёт другого человека в ущерб ему. В ином случае я не вижу в богатстве ничего аморального, скорее аморально неграмотное отношение к хозяйству своей семьи. Необходимо учить этому с детства: карманные деньги можно целиком истратить на шоколадки, а можно сберегать, чтобы потом купить себе что-нибудь нужное. Можно спустить деньги на дорогие бренды, а можно использовать с умом. Опираясь на исследования ведущих центров, отмечу: около 60% российских респондентов не ведут письменного учёта доходов и расходов семейного бюджета, почти каждому десятому точно не известно, сколько денег поступило и сколько будет потрачено в течение месяца.

Да и вообще финансовая культура у многих россиян отсутствует как таковая. Мало кто разбирается в особенностях государственной системы страхования вкладов: правильный ответ – государство страхует и гарантирует компенсацию только по вкладам в банках – дают лишь 36% респондентов. Только 29% понимают связь между риском и доходностью (чем выше доходность, тем выше риск). Ещё меньше опрошенных, 24%, могут распознать финансовую пирамиду в лице организации, обещающей 35%-ный рост вложений через год. А ведь это жизненно важные знания, без которых человек рискует стать жертвой безнравственных участников финансовой системы.

– Предлагаете ввести в школах предмет «Финансовая грамотность»?

– Предлагаю включить финансовую грамотность в школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности». Также стоило бы ввести отдельный обязательный предмет «Экономика» (соответствующий раздел курса «Обществознание», увы, не даёт результата). В рамках данного предмета можно было бы рассказывать, в частности, и о том, как зарабатывать на фондовом рынке. Наши граждане – даже молодые – совершенно не хотят в это вникать, что я наблюдаю на примере своих студентов. Стоит им только услышать словосочетание «фондовый рынок», они сразу же пугаются: «Нет-нет-нет, нам это непонятно и не нужно!»

– Так может, действительно не нужно? Мы вновь упираемся в менталитет: деньги должны добываться созиданием. А не скупкой и продажей акций.

– В США 30% населения (против наших 1, 5%) являются участниками фондового рынка – это и есть дело, бизнес, развитие бизнеса. Разумеется, за прошедшие три десятилетия капитализма у нас не могла сформироваться та финансовая культура, которая у американцев передаётся семьями из поколения в поколение. Я люблю наш русский народ, у него масса положительных черт, но также есть черты, которые ограничивают его в повышении качества собственной жизни. Россияне в основном не стремятся побольше поработать, чтобы побольше заработать, и по той же самой причине – из-за лени – не хотят погружаться, к примеру, в мир ценных бумаг. Ведь это серьёзный труд: следить за компаниями, изучать их отчётность, видеть перспективы. Вы становитесь частью бизнеса, его совладельцем, у вас по-другому формируется отношение к данному инструменту – вы оказываетесь в новой роли. Финансовую культуру я считаю частью общей культуры человека. Если мы умеем пользоваться ножом и вилкой, то почему не умеем грамотно воспользоваться деньгами в своём кармане?

Впрочем, дело не только в менталитете, текущая экономическая нестабильность тоже не способствует активности граждан на фондовом рынке. За последний год количество участников фондового рынка резко возросло (число открытых брокерских счетов близится к 5 миллионам – видимо, в России формируется новое поколение капиталистов), и теперь становится страшно, что будет с ними из-за очередного обвала рубля. Готовы ли они к такому опыту? Немаловажную роль в формировании недоверия граждан к этому инструменту играет и неблагоприятный инвестиционный климат: судебные дела против бизнеса, изъятие активов у компаний, несоблюдение законов мажоритарными (крупными. – Прим.) акционерами.

– И напоследок актуальный вопрос. Точнее, просьба. Озвучьте, пожалуйста, ту очевидную истину, что сбывать национальную валюту в момент её обвала – значит способствовать её дальнейшей девальвации.

– Это невыгодно ни одной стране, тем не менее финансовая стратегия граждан – дело личное. И вместе с тем я бы хотела призвать население к большей осведомлённости, меньшей подверженности информационному шуму и к ответственности за свои действия.

Конечно, россияне – не особо богатые люди. Но финансовая грамотность и при трех рублях не помешает. По крайней мере, несколько копеек сэкономить научит. А копейка, как известно, может когда-нибудь рубль сберечь.

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