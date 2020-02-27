Почти 40% россиян сочли экономическую ситуацию в стране плохой. Неудивительно!

Более трети (36%) россиян назвали «плохой» экономическую ситуацию в стране и лишь 8% граждан считают ее хорошей. Таковы результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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При этом, показало исследование, почти половина (49%) респондентов полагают, что экономическая ситуация в РФ «удовлетворительная».

Между тем лишь 14% россиян прогнозируют улучшение экономической ситуации в ближайшие месяцы. Аргументируют они это тем, что, в частности, «новое правительство (кабинет министров Михаила Мишустина — ред.) должно что-то показать», «в экономике работают умные, грамотные люди» и просто тем, что «хочется верить в это».

В то же время 17% опрошенных ожидают ухудшения ситуации, поскольку, на их взгляд, в стране «нет промышленности», «нет действий руководства», «уровень жизни падает», а «предприятия, малый бизнес закрываются».

При этом большинство россиян (58%) считают, что экономическая ситуация в России в ближайшие несколько месяцев «практически не изменится».

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Ранее в феврале результаты своего опроса представил исследовательский холдинг «Ромир», который зафиксировал, что главными проблемами страны россияне считают бедность и рост цен.

«На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год — обострение экономического кризиса», — констатировали эксперты.

Кроме того, россияне обращают внимание на безработицу, проблемы с ЖКХ, задержки зарплат, приток мигрантов, преступность, наркоманию, слабость государственной власти.

До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал бедность и снижение рождаемости наиболее острыми социальными проблемами в России. «В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — заявил глава Минтруда. На его взгляд, не менее важная тема — снижение рождаемости.

Еще в конце декабря тогдашний глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, которые ограничивают рост российской экономики.

По инф. rosbalt.ru

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