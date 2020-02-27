Почти 40% россиян сочли экономическую ситуацию в стране плохой. Неудивительно!

При этом, показало исследование, почти половина (49%) респондентов полагают, что экономическая ситуация в РФ «удовлетворительная».
Между тем лишь 14% россиян прогнозируют улучшение экономической ситуации в ближайшие месяцы. Аргументируют они это тем, что, в частности, «новое правительство (кабинет министров Михаила Мишустина — ред.) должно что-то показать», «в экономике работают умные, грамотные люди» и просто тем, что «хочется верить в это».
В то же время 17% опрошенных ожидают ухудшения ситуации, поскольку, на их взгляд, в стране «нет промышленности», «нет действий руководства», «уровень жизни падает», а «предприятия, малый бизнес закрываются».
При этом большинство россиян (58%) считают, что экономическая ситуация в России в ближайшие несколько месяцев «практически не изменится».
Ранее в феврале результаты своего опроса представил исследовательский холдинг «Ромир», который зафиксировал, что главными проблемами страны россияне считают бедность и рост цен.
«На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год — обострение экономического кризиса», — констатировали эксперты.
Кроме того, россияне обращают внимание на безработицу, проблемы с ЖКХ, задержки зарплат, приток мигрантов, преступность, наркоманию, слабость государственной власти.
До этого министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал бедность и снижение рождаемости наиболее острыми социальными проблемами в России. «В первую очередь, это бедность. У нас достаточно высокий уровень бедности, который нужно на сегодняшний день ставить во главу угла всех основных наших направлений деятельности», — заявил глава Минтруда. На его взгляд, не менее важная тема — снижение рождаемости.
Еще в конце декабря тогдашний глава Минэкономразвития (МЭР) РФ Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что социальное неравенство и бедность являются одними из важнейших проблем, которые ограничивают рост российской экономики.
Случаи насилия школьников в отношении учителей часто мелькают в российских СМИ. Как рассказала представитель профсоюза «Учитель» Юлия Маркова, агрессия детей объясняется падением авторитета педагогов в России.
Количество выявленных в банковской системе РФ поддельных российских купюр увеличилось в минувшем году по сравнению с предшествующим годом на 7,4% до 41,4 тыс. с 38,5 тыс. штук, следует из обзора Центробанка РФ.
584 302 доллара США потратила Северная Корея с 2010 по 2019 годы на покупку лошадей в России. В 2015 году сумма покупка оказалась самой значительной – 192 204 за 61 лошадь. В декабре прошлого года северокорейцы закупили десяток лошадей, потратив 75 509 долларов.
Эксперимент, проведенный с двумя видами птиц, показал, что они способны запомнить плохую пищу не на собственном опыте, а после просмотра видеозаписей, где показана реакция других птиц, пробовавших эту пищу.
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще живы? Это раз. И вопрос номер два: а как много ветеранов пользуются стационарными телефонами в принципе? Единицы... - прим. МГ.)
"Наши предки в каменном веке вели далеко не такой здоровый образ жизни, как утверждается в некоторых справочниках. Об этом в очередной раз свидетельствует новое исследование", - сообщает австрийское издание Der Standard.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.