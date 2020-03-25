Деньги нужно куда-то вложить, чтобы окончательно не потерять: советы экспертов

О том, как сохранить в очередной экономический кризис деньги от обесценивания в 2020 году, дают советы россиянам финансовые эксперты. Конечно, стоит к ним прислушаться и, возможно, воспользоваться ценными советами. Главное, чтобы было что сохранять.

Что посоветовал россиянам профессор экономики Евгений Коган

Евгений Коган, профессор Высшей школы экономики в России, имеет свое мнение о том, как сохранить деньги в период обесценивания. Особенно это касается сейчас национальной валюты.

После резкого падения цен на нефть на мировом рынке и ситуацией с коронавирусом в мире, курс рубля по отношению к иностранной валюте серьезно снизился.

Коган считает, что россиянам, у которых есть большие сбережения в рублях, стоит инвестировать их в долгосрочные акции российских компаний. Он уверен:

«Конечно, на данный момент акции российских компаний на мировых рынках опустились до минимума в стоимости. Считаю, что акции местных компаний сейчас не дадут прибыли, но могут хорошо вырасти в цене в будущем. Скорее всего, придется ждать не продолжительный срок, а 2-3 года, когда акции смогут работать на прибыль. Хотя и здесь нельзя исключать риски».

Сейчас многие финансисты и бизнесмены придерживаются такого же мнения. Лучше отказаться от покупок ненужных на данный момент вещей, типа нового автомобиля или последней модели гаджета, а вложить свободные деньги в акции.

Любая игрушка может сломаться или надоесть, но не сможет кормить семью. А акции будут приносить прибыль. Но не нужно вкладывать куда попало. Все инвестиции стоит делать продумано.

Советы экспертов, как сохранить деньги в кризис, которые проверены временем

Последнее время россияне стали все чаще обговаривать тему очередной волны мирового экономического кризиса. А это значит, что и Россия тоже пострадает, и будет наблюдаться очередное падение национальной валюты, снижение благосостояния населения, безработица и ряд других неприятных моментов.

Финансовые эксперты советуют придерживаться некоторых шагов, которые помогут не потерять свои сбережения вследствие обесценивания рубля, но, возможно, еще и прибыль получить.

Не паниковать, и иметь определенный запас денежных средств

Паника ни к чему хорошему не приведет, а только усугубит положение. И потом, деньги нужно куда-то вложить, чтобы их окончательно не потерять. А значит, чтобы принять правильное решение, необходимы спокойствие и размеренность.

Эксперты советуют всегда иметь «резервный фонд» не менее трех месячных зарплат. Это поможет первое время пережить кризис, оплачивая повседневные важные расходы. Этот совет хорош как для физических, так и для юридических лиц. Которые могут откладывать в такой фонд 10% от своих доходов.

Свои сбережения лучше хранить в разной валюте

Такой маневр застрахует вкладчика от возможных потерь и максимального сохранения сбережений в случае обесценивания какой-то валюты.

Самая перспективная на сегодняшний день валюта – это американские доллары, швейцарские франки и даже японская йена. Но это касается только свободных сбережений. Какая-то часть денег, конечно, должна быть в свободном доступе в национальной валюте.

Нет валютным кредитам

Если они уже есть, то от них в период кризиса стоит как можно быстрее избавиться. Лучше договориться с банком на перевод долга в рубли или оформить кредитные каникулы. А вообще, кредиты сейчас лучше не брать. Их все труднее отдавать.

Заново научиться экономии

Стоит начать вести ежедневник и записывать в него все доходы и расходы. Также следует срочно избавиться от привычки покупать ненужные вещи и что-то сверх нормы потребления. Отказавшись от них, можно не особо ущемлять себя в приятных вещах.

Сохранить деньги в кризис от обесценивания в России в 2020 году, конечно, можно. Правда, спасти свои сбережения удастся немногим россиянам. Просто потому, что свободные деньги сейчас есть не у многих.

У нас многие люди, несмотря на невысокие доходы, все равно умудряются копить деньги. Откладывают с зарплат и пенсий, урезают себя по разным финансовым статьям. И, конечно, в ситуации обвала рубля и непроглядывания пока светлого на этот счет будущего, хотелось бы знать, как средства свои сохранить, а возможно и преумножить. Дельные советы будут нам всем только в помощь. А здесь не кто-нибудь, а эксперты говорят!

Еще полезное о деньгах, в частности пенсионеров, можно прочитать ниже:

По инф. 1rre.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...