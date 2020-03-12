Рухнувший рубль изменит цены. Хлеб да каша опять пища наша?

Инфляционный шок от начавшейся девальвации национальной валюты окажется еще более высоким, чем можно было бы рассчитывать.

Из-за ситуации на валютном рынке Минэкономразвития не исключает ускорения инфляции уже в марте. Как это может отразиться на ценах в магазинах и доходах населения?

Директор Института стратегического анализа Игорь Николаев:

Чудес не бывает. Рубль ослабевает. Хотя, как опыт сегодняшнего дня уже показывает: он будет и отскакивать временами, но все же ослабление будет сохраняться. Ну, а если так, то ослабление рубля автоматически означает рост инфляции. Это не значит, что инфляция сейчас в разы скакнет, но я думаю, что тот уровень, на который мы было вышли, в 3% годовых, уже для этого года нереален. Дай Бог, если мы уложимся в 10% уровень инфляции по итогам года.

Андрей Нечаев, министр экономики России в 1992—93 гг.:

Точный прогноз я дать не берусь — тем более, что сейчас Центральный банк анонсирует разного рода меры про сдерживанию падения рубля, и для него инфляция — тема № 1. Посмотрим, насколько ЦБ будет успешен в своих усилиях. Но то, что инфляция получит мощный дополнительный импульс за счет девальвации рубля, — совершенно очевидно.

Импортные товары автоматически станут на столько же дороже, на сколько девальвировался рубль. Это аксиома. А доля импортных товаров, несмотря на санкции и так называемое импортозамещение, остается на российском потребительском рынке высокой. Она очень разная по разным товарам, включая продукты питания: где-то 5%, а где-то и до 50%. Но проблема еще и в том, что в последний год у нас активно подавлялась конкуренция на внутреннем рынке.

Естественная реакция конкурентного рынка: если дорожают импортные товары, их замещают отечественные. Когда же у вас нет конкуренции или полноценной конкуренции, то происходит другое: отечественные производители начинают подтягивать свои цены вслед за ценами импортных товаров. В результате инфляционный шок от начавшейся девальвации рубля оказывается еще более высоким, чем можно было бы рассчитывать, исходя из самой девальвации и доли импорта на потребительском рынке. Это мы наблюдали и в ходе прошлой масштабной девальвации — в 2014—2015 гг., а в этот раз ситуация только ухудшилась.

Сейчас это гадание на кофейной гуще: мы должны понять, на каком курсе рубля рынок остановится, и дальше можно делать какие-то расчеты. Но если уровень девальвации сохранится на тех же показателях, как сейчас, то, даже, исходя из официальной инфляции (а она существенно ниже собственной оценки ее людьми), все равно дополнительный импульс будет на 1-1,5% к инфляции в пересчете на год, или — почти в полтора раза. Сейчас скачок может оказаться чуть больше.

Директор института экономики РАН Руслан Гринберг:

Научные прогнозы отличаются от гадания на кофейной гуще тем, что гадание иногда сбывается. Мы вообще-то живем в состоянии беспрецедентной неопределенности. А сегодня и, вероятно, завтра — особенно большой. Можно только гадать, что может произойти. Я думаю, это была неудачная наша попытка сохранить рынки и навредить американцам. Бороться с лидером мировой экономики — дело рискованное, и вероятность победы очень мала.

Если национальная валюта не вернется в прежнее положение — где-то в 62-63 рубля за доллар, то, конечно, можно ожидать очень серьезного скачка инфляции. И это уже совсем грустно, поскольку реальные доходы и так не растут. Склоняюсь к тому, что это всерьез и надолго. Если бы не эта эпидемия короновируса, была бы вероятность и быстрого отката. Но поскольку скорого конца эпидемии ожидать трудно, то, похоже, что курс рубля в очередной раз получит новое понижение, что станет очередным унижением национальной валюты.

Член экспертной группы «Европейский диалог», доктор экономических наук Евгений Гонтмахер:

Наиболее вероятное развитие событий — конечно, инфляция вырастет. По сравнению с теми 2%, которые у нас были по итогам прошлого года, в этом году она, конечно, будет больше. Но не радикально. Не думаю, что это будет двузначная инфляция.

Власти станут, конечно, делать все возможное, чтобы инфляцию приостановить. Будут вбросы долларов, денежную массу станут придерживать (за счет снижения реальных доходов населения, точнее — обнуления их роста). В прошлом году был небольшой рост — теперь, скорее всего, его обнуление.

Транжирить деньги на компенсацию падения реальных доходов не станут. Возможно, какие-то прибавочки небольшие сделают, но не более того.

Поэтому, если снова не произойдет какой-то чрезвычайной ситуации, то инфляция по итогам года все равно будет выше, чем в прошлом году. Официально будет объявлено где-то 6-7% в год, и будет сказано: да, мы получили такой удар, но мы справились, отделались легким испугом, а дальше будет снова снижение, и мы выйдем на курс стабилизации всей этой ситуации.

При этом доллар будет за 70 рублей — это его новое плато. Если нефть будет стоить в районе $35-40 за баррель, то доллар — 75-80 рублей. И будет новая стабилизация. Народ, естественно, промолчит, хотя и почувствует снижение уровня жизни. Катастрофы в экономике я не жду, хотя это неприятно.

Все это — если не будет новых «черных лебедей», а это весьма существенная оговорка. Намеренное обострение отношений с ОПЕК или нынешние поправки в Конституцию — это у нас тоже вроде «черного лебедя».

Хочется, конечно, пожить красиво. Но в современных реалиях такое не всегда возможно. То мировой кризис гонит цены вверх, то разгулявшийся коронавирус. И как всегда всё это отражается на наших кошельках, ведь экономика у нас и так не самая сильная сторона, и рубль не самая крепкая валюта. А тут такие удары. Справятся ли с очередным падением рубля власти? Как туго мы еще может затянуть наши пояса?..

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