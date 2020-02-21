Москвичи оказались самыми экономными жителями России

Москва, Волгоград и Омск оказались лидерами рейтинга самых экономных городов России.

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Об этом свидетельствуют результаты федерального социологического опроса, проведенного независимым исследовательским агентством Zoom market.

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По словам коммерческого директора агентства Андрея Штырова, 56% опрошенных назвали себя экономными. Участников опроса спрашивали о том, вынуждены ли они отказывать себе в чем-то в целях экономии, как часто они совершают покупки со скидкой или по акции, а также могут ли они назвать себя экономными.

В пятерку рейтинга самых экономных городов РФ попали также Уфа и Новосибирск. Шестыми по счету самыми экономными россиянами стали жители Челябинска, седьмыми — Саратова, восьмыми — Нижнего Новгорода. Замыкают 10-ку Брянск и Томск.

Опрос проводился в феврале с участием жителей 23 городах России. Всего было опрошено 2760 человек.

Напомним, мы постоянно публикуем новости и статьи о проблеме бедности в России. Уж точно - не для того, чтобы чьи-то души травить... Просто нужно же, наконец, осознать (властям, прежде всего!), что это - позор:

По инф. rosbalt.ru

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