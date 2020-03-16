Деньги от государства получать здорово, но если по ошибке – то лучше отдать

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Получать ту или иную социальную выплату (будь то пенсия или положенная по закону компенсация) в размере, превышающем привычный и стандартный размер, всегда приятно. Тем не менее одно дело, если рост выплаты произошёл в рамках анонсированной индексации, и совсем другое – если такое увеличение довольствия связано с ошибкой ведомств, которые эти выплаты назначают. Подобные ошибки случаются нередко. И «крайними» в этой ситуации обычно оказываются ничего не подозревающие граждане, которым в связи с этим могут грозить неприятности, вплоть до судебных разбирательств.
Начнем с приятного: по действующим сегодня нормам подвергаться судебному преследованию в том случае, если выплата в увеличенном размере была предоставлена по ошибке чиновников, граждане не должны. Ответственности за невнимательность сотрудников ведомств они не несут. Именно к такому выводу пришёл Конституционный суд РФ в феврале 2018 года, рассматривая дело пенсионерки из Вологды. По иску местного Пенсионного фонда суд признал незаконным назначение ей пенсии по инвалидности и потребовал вернуть весьма внушительную переплату (около 500 тысяч рублей). При этом причиной этой «незаконности» стала якобы неправильно проведённая процедура установления инвалидности: на этом основании был сделан вывод, что группа инвалидности установлена ей неправомерно. Пройдя все инстанции и не добившись успеха, пенсионерка обратилась в Конституционный суд, который встал на её сторону. В частности, судьи указали, что взыскивать с гражданина переплату нельзя, если основанием для такого взыскания являются некие формальные нарушения при проведении медико-социальной экспертизы (Постановление №10-П от 26.02.2018 г.).
Тем не менее бывают ситуации, когда возвращать переплату граждане обязаны – а точнее, обязаны изначально её не допускать. Речь идёт в первую очередь о случаях, когда получатели социальных выплат не сообщают в ведомства о том, что право на ту или иную выплату у них прекратилось. Важно помнить, что некоторые выплаты, помимо стандартных пенсий по старости, предоставляются только при наличии определённых условий,в отношении которых ПФР не следит за прекращением права на их получение. К таким выплатам относятся, например, компенсации по уходу за инвалидами и престарелыми, социальные пенсии для граждан с недостаточным трудовым стажем, доплата до прожиточного минимума к пенсии по потере кормильца (если её получают родственники умершего, взявшие на себя уход за его несовершеннолетними детьми). В частности, данные выплаты предоставляются только неработающим гражданам. Утрата или изменение этих условий, прежде всего устройство на официальную работу, автоматически влечёт за собой утрату права на выплаты. Всё, что было начислено после наступления новых обстоятельств, Пенсионный фонд вправе счесть излишне выплаченным и впоследствии взыскать.
Самое главное заключается в том, что сообщать о произошедших переменах обязан сам получатель. Если по тем или иным причинам он этого не сделал, сотрудники Пенсионного фонда в рамках очередной проверки это выяснят (в первую очередь по базам данных, которые работодатели регулярно предоставляют в Пенсионный фонд) и немедленно обяжут получателя возместить переплаченное. Здесь важно понимать, что обязанность сообщать о перемене обстоятельств в случае трудоустройства лежит именно на новоиспечённом сотруднике, а не на предприятии или организации, куда он устроился.
По мнению специалистов, если Пенсионный фонд предъявил претензии и они с самого начала выглядят полностью обоснованными (то есть гражданин действительно некоторое время назад утратил право на выплату в связи с изменившимися обстоятельствами), деньги лучше вернуть, особенно если предметом спора являются маленькие суммы. В противном случае обращение ПФР в суд неизбежно, а шансы выйти сухим из воды у ответчика в данном случае ничтожны. Кроме того, в данной ситуации, скорее всего, придётся ещё и возмещать судебные издержки. Но тем не менее в некоторых ситуациях можно и самому пойти в суд в качестве истца – например, если сумма к возврату слишком уж велика (не исключено, что суд её несколько уменьшит) или имеются сложные жизненные обстоятельства, дающие право сохранить прежние выплаты. Например, были прецеденты, когда граждане доказывали, что совмещали работу с уходом за нетрудоспособным родственником. Так что в любом случае в возникших обстоятельствах необходимо разбираться самым тщательным образом.
Государственная поддержка, безусловно, важна. Но если она произошла по ошибке, лучше не складывать к себе в карман шальные казенные деньги, а до копеечки вернуть все обратно. А то, как говорится, дороже выйдет. Вместе с тем стоит повышать свою финансовую грамотность, ведь иногда и о положенных выплатах, особенно когда они имеют заявительный характер, люди не знают. А почему бы не воспользоваться разными компенсациями, если они действительно должны выдаваться? Деньги лишними не бывают. Особенно для пенсионеров.
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Получать ту или иную социальную выплату (будь то пенсия или положенная по закону компенсация) в размере, превышающем привычный и стандартный размер, всегда приятно. Тем не менее одно дело, если рост выплаты произошёл в рамках анонсированной индексации, и совсем другое – если такое увеличение довольствия связано с ошибкой ведомств, которые эти выплаты назначают. Подобные ошибки случаются нередко. И «крайними» в этой ситуации обычно оказываются ничего не подозревающие граждане, которым в связи с этим могут грозить неприятности, вплоть до судебных разбирательств.
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