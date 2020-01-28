Средняя пенсия в Омске 13 тысяч, а экс-губернатору добавят под четверть миллиона!

Министерство труда и социального развития Омской области назначило экс-губернатору региона Леониду Полежаеву доплату к пенсии в 224,5 тыс. рублей, передает «МБХ медиа» со ссылкой на соответствующее распоряжение, которое выложили в группе «Омск ВК».

Пресс-секретарь министерства Анастасия Лаврова подтвердила изданию подлинность документа. При этом она не сообщила, по какой причине Полежаеву повысили пенсию.

По данным из распоряжения, дополнительную выплату бывший губернатор региона уже получает с 1 января 2020 года «за выслугу лет». Соответствующий указ сам Полежаев подписал еще в 2011 году, сообщает «Тайга.Инфо».

По данным издания «Город 55», средняя пенсия омичей составляет 13,3 тыс. рублей.

Леонид Полежаев впервые возглавил Омскую область в 1990 году. В отставку он ушел в 2012 году. Сейчас экс-губернатор руководит фондом «Духовное наследие», которая занимается строительством и восстановлением памятников региона, разрабатывает и реализует программы поддержки одаренных детей.

Остается порадоваться за омского экс-губернатора, что на пенсии он будет жить припеваючи. Чего не скажешь о простых омичах. То ли выслуга лет у последних не та, то ли работали не совсем в нужном месте... Как же разнятся выплаты сильным мира сего и обычным гражданам! А последние как будто и не трудились вовсе никогда, если мерилом брать их пенсионные деньги. Не умаляя заслуг бывшего должностного лица региона, хочется, чтобы и труд простых людей стал заметней для Пенсионного фонда.

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Polit.ru

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