Индексация пенсий работающим: что известные люди говорят о выкрутасах Госдумы?

Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?

Лев Лещенко, певец:

— Тут хоть говори, хоть не говори! Что о пенсионной реформе, что об индексациях. Никто никого не слышит. Я считаю, что из-за постоянной девальвации в нашей стране индексация пенсии просто обязательна! И у этой проблемы морально-нравственный характер. Пенсия у нас в России настолько низка, что отклонять ее индексацию просто аморально!

Станислав Садальский, актер:

— Думу надо вообще упразднить! Что скажут им в Кремле, то они и исполняют. Все, что депутаты там «принимают» или «отклоняют» — это все сплошная имитация деятельности. Сама Дума — это симулятор и имитация. Зачем они вообще там живьем собираются? Выводили бы на экран телевизора 3D-голограмму говорящей головы спикера, который говорит, что прикажут.

Елена Драпеко, депутат Госдумы:

— Знаю, как нас ругают. Но моя фракция «Справедливая Россия» требует проведения индексации! Однако у «Единой России», которая в большинстве, просто нет отмашки делать индексацию... Вот у нас в 2021 году будут выборы. Так пусть граждане выберут, в какой стране они хотят жить и получать индексацию пенсии или нет. А то они сначала голосуют как попало, а потом про индексацию спрашивают.

Денис Драгунский, писатель:

— Мне кажется, работающим пенсионерам индексировать пенсию нужно, хотя бы потому, что они продолжают платить пенсионные отчисления. Если индексация пенсий неработающим пенсионерам — это своего рода благотворительность государства, то работающие пенсионеры свою индексацию заработали и государство просто обязано им повышать пенсию.

По инф. sobesednik.ru

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