Николай Расторгуев рассказал о пенсии и работе «до гроба»

Фанаты Николая Расторгуева могут быть спокойны – любимый певец на пенсию не собирается! Работать будет, как он сам признаётся, до «последнего гвоздя в крышке гроба», а это однозначно случится ещё не скоро.

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Стоит отметить, в свои 62 года Николаю действительно удаётся вполне успешно гастролировать по России со своим коллективом.

В таком возрасте не грех задуматься о пенсии, но Расторгуев по этому поводу особо не волнуется.

– Однажды наш музыкант спросил, какая у меня пенсия, и когда я назвал сумму, он сказал: «И как ты на это вообще живешь?». Точных цифр я уже не назову, не помню. Десятки тысяч? Ну вы что… Я знаю, что в Москве есть надбавка к пенсии, в частности, народным артистам РФ, а я все-таки народный. Но даже не знаю, оформлял я ее? Получаю или нет? Скажу одно: собираюсь выступать, пока в крышку гроба не забьют последний гвоздь, поэтому жить на пенсию для меня не актуально, – заявил народный любимец.

И если же продолжить разговор о пенсиях, то не грех вспомнить других звёзд шоу-бизнеса, которые также жаловались на слишком уж мизерную помощь от государства. Так, Елена Ханга рассказала о своей пенсии в 23 тысячи рублей, на которую та прожить уж никак не может. Но ей ещё повезло, ведь другие звёзды прошлого получают и того меньше. Регине Дубовицкой выплачивают 16 тысяч в месяц, а Юрию Лозе лишь 12 тысяч.

Что делать с такими выплатами – непонятно! Остаётся лишь надеяться, что звёздные высказывания о пенсионных проблемах помогут поднять достаточно большую волну, на которую властям придётся обратить внимание и что-то сделать с пенсионными проблемами россиян.

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