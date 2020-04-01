Жительницу Кузбасса оштрафуют за фейк о коронавирусе

Полиция Новокузнецка завела административное дело против 33-летней местной жительницы за распространение фейковой информации. На своей старание в соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.

По словам жительницы Новокузнецка, она узнала об этом от родственницы, которая работает в медучреждении. Когда женщина поняла, что эти данные не соответствуют действительности, то удалила это сообщение.

В отношении нее возбудили дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации). Ей грозит штраф до 100 тыс. рублей, сообщается на сайте управления МВД по Кузбассу.

Ранее за распространение фейковой информации о COVID-19 на 15 тыс. рублей оштрафовали 29-летнюю жительницу Липецка. Она увидела в рабочей группе WhatsApp сообщения, в которых говорилось, что власти скрывают информацию о количестве зараженных коронавирусом в Липецкой области. Женщина переслала эти сообщения в чат родительской группы детского сада, чем «создала угрозу общественной безопасности». А в Амурской области перед судом предстанет женщина, которая публиковала недостоверные сообщения о заболевших коронавирусом.

А вот любопытный заголовок по теме: Леонид Рошаль: Сегодня главной бедой мне видится паника



О создании в СК рабочей группы по противодействию распространению фейков о коронавирусе ведомство отчиталось 27 марта. Новый фронт работы следователям подготовили неслучайно - уж слишком много слухов начало плодиться во время пандемии. А так как люди сейчас максимально растеряны, то каждую информацию принимают за чистую монету, и в сегодняшней ситуации это фатально, ведь все это рождает неуверенность и панические настроения в обществе. Вот и решили власти ужесточить ответственность за фейковую информацию. Даст ли это результат? Скорее да, чем нет, ведь штрафы за распространение панических сообщений немалые.

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...