Коронавирус: власти ужесточили наказание за фейки и прерванный карантин

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве. На втором месте - 48 человек - Санкт-Петербург, на третьем - по 9 человек - Дагестан и Свердловская область.

Всего по стране в настоящее время зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

Выздоровевших за последние сутки выписано 55. Из них в Москве - 42, Приморском и Красноярском краях, Ярославской, Кировской, Курганской, Ленинградской областях по 1, Московской области -4, Санкт-Петербурге - 2. За весь период выписались 121 человек.

За сутки зафиксировано 8 летальных случаев: Москва - 5, в Санкт-Петербурге, Владимирской и Пензенской областях - по 1. За весь период зафиксировано 17 летальных случаев.

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На этом фоне власти приняли решение ужесточить наказание за нарушение карантина и распространение фейков о коронавирусе.

Начнем с наказания о распространении фейков.

Госдума поддержала поправку в Уголовный кодекс РФ о штрафах или ограничении свободы за распространение заведомо ложной информации об опасных для жизни и здоровья населения обстоятельствах. Включая, например, информацию о коронавирусе.

Поправки были приняты при рассмотрении во втором чтении законопроекта о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина инфицированными.

Уголовная ответственность за подобные деяния, повлекшие тяжкие последствия, предусматривается в отношении физических лиц. А в отношении юридических лиц предусмотрена административная ответственность с повышенными санкциями в КоАП, пояснил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

- Проблема распространения фейков в сети интернет особенно обострилась после начала пандемии коронавируса, - заявил парламентарий. - Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации.

• Итак, будут наказывать за фейки об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. Такое деяние будет караться штрафом от 300 до 700 тыс. рублей, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы до 3 лет.

• Если публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека, то предусматривается повышенная уголовная ответственность. За такое деяние грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн. рублей, либо принудительные работы до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

• Если то же деяние повлекло по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, то наказание грозит в виде штрафа от 1,5 млн. до 2 млн. рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишение свободы до 5 лет.

Расследование данных преступлений отнесено к ведению следователей Следственного комитета РФ.

Параллельно предложено и административное наказание за такого же рода фейки. А именно, наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех млн рублей. Если распространение фейка привело к смерти человека, причинению вреда здоровью человека или имуществу, массовому нарушению общественного порядка или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, юрлицо может быть оштрафовано на сумму от трех миллионов до пяти млн рублей. При повторном совершении правонарушений юрлиц могут оштрафовать на сумму от пяти до десяти млн рублей.

Павел Крашенинников подчеркнул, что в условиях борьбы с коронавирусом, когда граждане живут в режиме самоизоляции, крайне важно не допустить распространение недостоверной информации. Именно поэтому вместо административной ответственности для граждан вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП.

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Также Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Изменения вносятся в статью 236 УК РФ и предусматривают штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей. В качестве наказания также возможно ограничение свободы на срок от одного года до двух лет, принудительные работы на срок от одного года до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания и отравления людей будет наказываться штрафом от 1 млн до 2 млн рублей или лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Если побег из карантина приведет к смерти двух или более людей, срок лишения свободы составит уже от пяти до семи лет.

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Принят во втором чтении и законопроект, предусматривающий штрафы за нарушение режима самоизоляции, передает корреспондент «Росбалта».

Изменениями в КоАП предлагается ввести штрафы за нарушение режима для граждан от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. рублей и юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Если нарушением обернется причинением вреда здоровью или смертью человека, штрафы возрастут соответственно до 300 тыс., 500 тыс. и 1 млн рублей.

Статья КоАП 20.6 дополняется пунктом, предусматривающим ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Согласно документу, в таком случае штраф для граждан составит от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае причинения вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо рецидив обернутся штрафом для граждан от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, должностных лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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По инф. rosbalt.ru

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