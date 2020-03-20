Жительницу Амурской области будут судить за распространение фейков о коронавирусе

Жительница города Свободный Амурской области предстанет перед судом по обвинению в распространении в соцсетях недостоверной информацию об эпидемии коронавируса.

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В ходе мониторинга соцсетей сотрудники МВД, выявили факты распространения фейков. Женщина публиковала сообщения о заболевших коронавирусом на территории Амурской области, что не соответствует действительности.

Правоохранительные органы составили на женщину административный протокол по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» (ч. 9 ст. 13. 15 КоАП РФ), по которой ей грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей, сообщает Управление МВД РФ по Амурской области.

В начале марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать в соцсетях фейки о коронавирусной инфекции. Ведомство заявило, что будет пресекать деятельность СМИ и рядовых пользователей интернета, которые распространяют недостоверную информацию и провоцируют общественное беспокойство на фоне ситуации с пандемией COVID-19.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в России зафиксировали 52 новых случая заражения COVID-19. Всего на территории страны зарегистрировано 199 больных, сообщает Роспотребнадзор. В Москве зарегистрировали 12 новых случая заражения, в Подмосковье и Свердловской области — по 5. Тульская область, Хабаровский и Красноярский край — по 3.

Polit.ru

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