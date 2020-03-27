Следователям подкинули новой работы — фейки о коронавирусе искать

В Следственном комитете России создана рабочая группа по противодействию распространению фейков о коронавирусе. Такое решение принял председатель СК России Александр Бастрыкин. (Зачастую с такими вот не соответствующими реальности фактами можно столкнуться в соцсетях, и тут надо быть бдительным. - прим. МГ.)

Мониторинг будет проводить специально созданная рабочая группа по предупреждению распространения среди россиян ложной информации о ситуации с COVID-19, а также «иных недостоверных сведений, способствующих паническим настроениям».

При выявлении таких фактов им дадут уголовно-правовую оценку.

В период кризисов слухи и дезинформация всегда пользуются спросом. Когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они пытаются получить максимальное количество информации, чтобы лучше оценить ситуацию. И зачастую выходит так, что из-за переизбытка информации рождаются слухи, которые не имеют под собой никаких оснований. И в сегодняшней ситуации это фатально, потому что может привести к неуверенности, паническим настроениям и приступам агрессии - именно в то время, когда нужно быть максимально спокойным и поступать взвешенно и разумно. А вот что можно почитать об этом:



По инф. rosbalt.ru

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