Страшен не только коронавирус, но и слухи и фейки о нем

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще...
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
Медсестра Курганского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Щедрина намерена подать иск в суд с требованием повысить ей зарплату. Как сообщила она, аналогичные иски готовят еще девять ее...
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".
"На самом деле эти события тесно связаны друг с другом. Женщина, называющая себя "мамой Польди", утверждает в голосовом сообщении, что в Университетской клинике Вены было установлено, что ибупрофен повышает опасность тяжелого заболевания Covid-19. (...) Еще больше людей слышат ложь и вводящие в заблуждения утверждения, которые распространяет о коронавирусе Дональд Трамп. На протяжении нескольких недель американский президент говорит, что держит все под контролем, что скоро не будет зараженных, а вакцина готова. Ничего из этого не соответствует действительности".
"Мнимая мама Польди и Дональд Трамп - два действующих лица, способствующих тому, что вирусная пандемия сопровождается вирусной инфодемией. Слухи, полуправдивая информация и фейковые сообщения стремительно распространяются. Конечно, цифровая дезинформация никого не заражает - но она порождает неуверенность и может привести к легкомысленному поведению людей. В период пандемии это может стать вопросом жизни и смерти", - указывает издание.
"Мы боремся не только с пандемией, мы боремся с инфодемией", - заявил месяц назад глава Всемирной организации здравоохранения. - Ложные сообщения распространяются быстрее вируса, и они так же опасны".
"По данным сервиса проверки фактов Newsguard, к началу марта ложной и вводящей в заблуждение информацией люди делились и комментировали ее более 50 млн раз - в 142 раза чаще, чем информацией от официальных источников, например, ВОЗ".
Через соцсети и мессенджеры каждый может поделиться любой информацией. "Некоторые слухи распространяются со злым намерением: чтобы вызвать у людей чувство неуверенности, посеять расизм, продать сомнительные продукты или использовать страх перед коронавирусом с целью распространения компьютерных вирусов", - отмечает издание.
"В период кризисов слухи и дезинформация всегда пользуются спросом, говорит профессор Кейт Старберд, изучающая кризисную информатику и кризисную коммуникацию в Вашингтонском университете. Когда люди испытывают чувство неуверенности и страха, они пытаются получить максимальное количество информации, чтобы лучше оценить ситуацию. Раньше было тяжело узнать хотя бы что-то - сегодня же можно узнать больше, чем нужно. "Проблема заключается в избытке информации", - говорит Старберд".
"В сегодняшней ситуации это фатально. С одной стороны, опасным может быть само чувство неуверенности. Так, в санатории украинского города Новые Санжары должны были быть помещены под карантин вернувшиеся специальным рейсом из Китая украинцы. Так как появилась ложная информация о том, что пассажиры заражены коронавирусом, вспыхнули паника и агрессивные протесты. Глава местной администрации говорила об "Армагеддоне", вызванном дезинформацией".
"Вводящие в заблуждение утверждения могут косвенно приводить и к смерти. (...) Доказано, что "социальная дистанция" работает: 100 лет назад городу Сент-Луису благодаря своевременным и решительным мерам удалось предотвратить распространение испанского гриппа - в Филадельфии меры были приняты слишком поздно, и тысячи людей погибли. Это справедливо и сегодня. Чтобы замедлить распространение вируса, нужно мыть руки и соблюдать дистанцию. Тот, кто не хочет менять свою повседневную жизнь, так как якобы не относится к группе риска, способствует тому, что люди будут гибнуть", - заключает Süddeutsche Zeitung.
К сожалению, слухи о коронавирусе распространяются быстрее, чем официальная информация о грозном заболевании. И в мире нашлось немало желающих заработать на страшном недуге, распространять не соответствующую действительности информацию и таким образом увеличить количество своих подписчиков в соцсетях. Авторы фейков при этом остаются в плюсе, а вот гражданам очень сложно разобраться, где же правда о вирусе и в чем она. Ну разве так можно?
О коронавирусе найдется немало информации на нашем сайте, кое-что можно прочитать прямо здесь:
Два необычных образца наскального искусства были обнаружены в пещере Леанг-Булу-Беттуэ на индонезийском острове Сулавеси. Рисунки вырезаны не на крупных каменных объектах, а на небольших плоских камнях, которые можно было бы положить в карман.
В Подмосковье священник вышел к прихожанам на проповедь в противогазе. (Священники тоже люди, и тоже испытывают страх, но надевать противогаз для встречи с прихожанами это, согласитесь, уж чересчур. - прим. МГ.)
На наступающей неделе в лаборатории Службы общественного здравоохранения Англии в Портон-Дауне начнутся испытания на животных первой в стране коронавирусной вакцины. В случае успеха в апреле рассчитывают начать проверку безопасности вакцины уже на людях.
Врач скорой помощи в больнице Гранады (Испания) Хесус Кандель в видеороликах, которые он публикует на своем канале в YouTube, не стесняясь в выражениях рассказывает о реальной ситуации с коронавирусом COVID-19.
На президентских выборах в Абхазии победу одержал 56-летний Аслан Бжания. Напомним, что очередной общественно-политический кризис, отягощенный тяжелейшей криминогенной и социально-экономической обстановкой в частично признанной Абхазии, привел к тому, что здесь снова прошли президентские выборы — шестые за 15 лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.
Около трех миллионов предпринимателей могут прекратить свою деятельность из-за распространения коронавируса и сложных экономических процессов. Об этом рассказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, подчеркнув, что сейчас важно сохранить основную часть бизнеса.
Команда «Молодежки ОНФ» заканчивает разъяснительную работу с населением по поправкам в Конституцию и включается в работу штабов по оказанию помощи пожилым людям в условиях распространения коронавируса.
Коронавирус запер многих дома, но государство и бизнес создают все возможности, чтобы люди, находясь в самоизоляции, не потеряли прежний ритм жизни. Владимир Путин на прошедшей неделе поручил министерствам и ведомствам открыть бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, чтобы россияне могли удалённо покупать лекарства, получать важную информацию, учиться и смотреть отечественное кино бесплатно. Многие российские компании не стали дожидаться поручений и открыли пользователям доступ к своим онлайн-услугам. «Парламентская газета» составила гид по бесплатным сервисам, которые не только полезны, но и помогут сэкономить во время эпидемии.
"Во время кризиса слухи и ложная информация распространяются особенно быстро, - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. - (...) В последние дни произошло три, на первый взгляд не связанных друг с другом события: в Германии несет вздор женщина, называющая себя "мамой Польди". В США вздор несет человек, являющийся президентом Соединенных Штатов. При этом во всем мире десятки тысяч людей заражаются коронавирусом".
Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES расширяет линейку ЦМК шин KAMA NR 702. В серийное производство запущен новый типоразмер 11R22,5. Модель имеет категорию скорости К (110 км/ч), индекс нагрузки 148/145 (3150/2900 кг) и маркировку M+S.
Мария Юркова – поэт и блогер – живой пример современного тренда перехода из сетературы в литературу «традиционную». Она рассказала о том, как ютьюб может помочь вернуть ребёнка к книге, и о том, почему важно всегда оставаться на связи с читателями.
В США группа исследователей по поиску затонувших кораблей обнаружила около гавайского острова Оаху подлодку SS-415 Stickleback, которая затонула 28 мая 1958 года. Субмарина лежит на глубине 300 метров.
Американские океанологи Вашингтонского университета отмечают, что в тканях тела океанических рыб, которые применяются для приготовления суши и других блюд с сырой рыбой, стало слишком много паразитических червей - нематод. По сравнению с семидесятыми годами прошлого века их стало в триста раз больше. (А ваши дети-внуки любят полакомиться роллами? Расскажите им о потенциальной опасности, пусть кушают только в проверенных местах. - прим. МГ.)
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.