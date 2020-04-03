ВЦИОМ: большинство россиян все же решили самоизолироваться

Большинство — 70% — опрошенных ВЦИОМ россиян на фоне распространения коронавируса решили ограничить контакты с другими людьми, то есть самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За 5 суток эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (п.п.).

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Оказалось также, что 61% респондентов теперь следят за гигиеной, моют руки или используют специальные антисептики (рост на 2 п. п.). 21% опрошенных носят маску или респиратор (плюс 8 п. п.). Еще 15% проводят дезинфекцию помещений и проветривают (плюс 5 п. п.). 12% опрошенных сказали, что избегают скопления людей и не посещают массовые мероприятия. 8% стараются поддерживать иммунитет, принимают витамины, следят за здоровьем.

По последним данным на 2 апреля, в РФ зарегистрировано 3 тыс. 548 заболевших коронавирусом. Больше всего пациентов в Москве, Подмосковье и Петербурге. За весь период наблюдения скончалось 30 человек, выздоровели и выписаны — 235. В РФ под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус сейчас находятся 215 тыс. 514 человек. В целом с начала года под меднаблюдением по коронавирусу были 361 тыс. 21 человек. Всего в РФ проведено более 536 тыс. тестов на коронавирус.

Всех вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами, будут тестировать на наличие коронавируса. Тест на наличие коронавируса должны сдавать медработники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, — один раз в неделю, а в случае появления симптомов — немедленно, а также лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (при появлении симптомов респираторного заболевания).

Эта неделя объявлена в РФ нерабочей по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы не допустить распространение инфекции. Во многих регионах введен режим изоляции — граждан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

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По инф. rosbalt.ru

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