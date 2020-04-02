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Переждать карантин на даче: тут не будет доставки продуктов, да и скорая может не приехать
Людмила Архангельская, 1rre.ru   
02 Апреля 2020 г.
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В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.

Переждать карантин на даче: тут главное тоже мыть чаще руки и ограничить контакты с людьми

Пребывание на даче не гарантирует 100% защиты от коронавируса

Логично было бы предположить, что жизнь в деревне, на свежем воздухе, при минимальном контакте с окружающими людьми может значительно снизить вероятность инфицирования любыми вирусными заболеваниями, включая Covid-19. Но это не совсем так.

Риск заразиться коронавирусом или любым другим респираторным заболеванием за городом в обычных условиях, безусловно, ниже. Но учитывая, что пандемия заставила паниковать всю страну, и желающих переселиться в Подмосковье с каждым днем становится все больше, то вероятность инфицирования, наоборот, возрастает. Ведь уже сейчас огромное количество городских жителей, которые пока даже не догадываются о своем заражении, ринулись в деревни и дачные поселки.

Контроля за соблюдением карантина в этих местах практически нет, доставка продуктов не работает, а потребность в них заставляет людей выходить из дома. Выезжая в город в супермаркеты, или покупая фермерские продукты у местных жителей, люди контактируют между собой, увеличивая риск заражения.

Заболеть коронавирусом на даче опаснее, чем в городе

Многие медики предостерегают горожан от переселения на дачу или в деревню еще и по другой причине – в случае заболевания они могут столкнуться со множеством проблем. Оказавшись вдали от аптек и от мест оказания первой медицинской помощи, человек может пропустить самые важные часы. Ведь лечение от коронавируса наиболее эффективно в самом начале появления симптомов, а скорая помощь в пандемию выезжает только в критических ситуациях.

Далеко не все дачи и деревенские дома обеспечены отоплением, нормальным водоснабжением и условиями для пребывания в них заболевшего человека. Не везде есть возможность ухода за больным человеком на даче.

Кроме того, сейчас трудно предположить, как будет меняться ситуация с карантином. Не исключено, что, проведя какое-то время за пределами Москвы, человек вынужден будет проходить строгий санитарный кордон и отсиживаться в карантине по возвращению.

Если все же принято решение отсидеться в пандемию за городом

В случае, если все-же принято решение перебраться за город, следует предусмотреть все детали и позаботиться об устройстве своего временного жилья. В доме, где возможно придется провести несколько месяцев, обязательно должно быть отопление и горячая вода.

Важно, что там была бесперебойная телефонная связь и хороший интернет. В условиях изоляции очень важно поддерживать контакт с внешним миром и своими близкими при помощи видеосвязи.

Нежелательно добираться в деревню или дачный поселок общественным транспортом или электричкой. Лучше, если будет возможность доехать своим автомобилем и привезти с собой необходимый запас продуктов, вещей первой необходимости, медикаментов.

В «деревенском карантине» есть и несколько плюсов. За городом у человека появляется больше пространства, чем в городской квартире. Возможность свободного передвижения, прогулок на природе, работы в огороде благоприятно влияет на психику. Главное – постараться ограничить контакты с другими людьми и почаще мыть руки с мылом.

Конечно, здорово выгадать хоть какие-то плюсы от вынужденных выходных, карантина и режима самоизоляции и взять, да и махнуть на дачу. Но только стоит понимать, что даже там, на расстоянии от городской суеты, сейчас пока ждет далеко не прежняя жизнь. Вот справимся, тогда и можно будет – без опаски на грядки, в баньку и на шашлыки.

Пока же коронавирус главный в повестке дня:

Но давайте не отчаиваться и помнить про ЗОЖ

А еще, наверное, пригодятся вот эти советы:

Вдруг кто передумает ехать на дачу:

По инф. 1rre.ru

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    В связи с объявленным карантином по причине распространения коронавируса в Москве, многие жители столицы закрывают свои московские квартиры и перебираются на дачи, в надежде переждать пандемию там. Однако не все медики одобрительно относятся к такому варианту изоляции.
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