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Почти 30 российских регионов перешли на режим самоизоляции
По инф. rosbalt.ru   
31 Марта 2020 г.
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Кроме Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей режим полной самоизоляции действует еще в 24 российских регионах.

Почти 30 российских регионов перешли на режим самоизоляции

Так, меру поддержали национальные республики: Адыгея, Коми, Марий Эл, Татарстан и Якутия. Кроме того, особый режим введен в Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областях и Забайкальском крае.

Позднее стало известно, что меру с 31 марта вводят Магаданская, Новосибирская области, Приморский край и Башкирия, а Челябинская область допускает, что перейдет на такой режим.

  • Полная самоизоляция означает, что не должны выходить из дома не только жители старше 65 лет, для которых коронавирус считается наиболее опасным, но и все остальные. Последним по распоряжению властей рекомендовали прекращать изоляцию только ради похода в ближайший продуктовый магазин или аптеку, а также для выноса мусора и выгула не дальше 100 м от дома собак. Также на «нерабочей неделе» могут отправиться к местам работы те, кого не отпускало работать из дома начальство.

В России, по официальной информации, зарегистрировано 2337 случаев коронавирусной инфекции в 73 регионах.

А вот несколько свежих заголовков на тему пандемии:

По инф. rosbalt.ru

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