Россиянам будут сообщать о нарушении карантина по СМС

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С 3 апреля Минкомсвязи, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД должны будут сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Ранее власти также обещали уведомлять по СМС о контактах с инфицированными.
Информировать граждан будут через СМС и единый портал госуслуг (ЕПГУ), сообщается на сайте правительства.
Данные о нарушении карантина будут отправлять в МВД, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу по противодействию COVID-19. Это будут делать «в целях принятия превентивных мер».
В документе уточняется, что с 30 марта все приезжающие из-за границы должны заполнять на портале госуслуг электронную анкету еще до того, как пройдут пограничный контроль. В ней нужно указать адрес регистрации и адрес проживания на время самоизоляции, страну, куда ездил человек, и сообщить о симптомах заболевания, если они имеются.
МВД, Минкомсвязи, Минздрав и Роспотребнадзор будут контролировать, чтобы россияне, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, соблюдали «условия нахождения по указанным ими в электронной форме ЕПГУ адресам проживания на время проведения карантина с помощью операторов мобильной связи и сервисов ЕПГУ».
Накануне депутаты Госдумы приняли закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. По новому закону в случае, если инфицированный нарушит карантин, и это приведет к массовому заболеванию людей, ему грозит штраф до 1 млн рублей. Также его могут лишить свободы на срок до трех лет, или у него в течение трех лет не будет права занимать определенные должности.
Если нарушение по неосторожности приведет к смерти человека или будет умышленно создана угроза массового заболевания людей, размер штрафа составит до 2 млн рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет. Если же погибнут два человека и более, нарушителю грозит заключение до семи лет.
Всего в 72 регионах России обнаружили 2337 случаев коронавируса, 25 человек умерли из-за инфекции, 142 пациента смогли выздороветь.
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С 3 апреля Минкомсвязи, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД должны будут сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Ранее власти также обещали уведомлять по СМС о контактах с инфицированными.
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