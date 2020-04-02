Слежка за перемещениями людей, режим пропусков и штрафы — теперь это наша жизнь?.. Похоже на то

В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.

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Жителям столицы присвоят QR-коды через mos.ru , сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Специалисты ДИТ уверены, что портал мэра (он же — сайт московских госуслуг) не рухнет даже в пиковые нагрузки. Работающим жителям столицы, у которых еще нет аккаунта на mos.ru, имеет смысл завести его уже сейчас. Заполнить профиль стоит более чем на 50 процентов. В коде будет содержаться информация, что гражданин имеет право выйти из дома. Например, на работу. Возможны несколько вариантов использования кода. Его можно скачать на телефон и потом показывать проверяющим на экранах гаджетов. Но можно и распечатать и всегда носить с собой. По тем же принципам будет устроена жизнь в новых реалиях и в Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев в эфире «России-1».

Гораздо раньше в Москве запустят мобильное приложение для больных COVID-19, оно называется «Социальный мониторинг». Его получат пациенты, которые будут лечиться от коронавируса на дому — таких в столице уже 550 человек, как рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Программа создана, прежде всего, для правоохранительных органов — она позволит увидеть, соблюдают ли больные режим самоизоляции. Если пациент покинет квартиру, приложение немедленно подаст сигнал об этом. Фиксируется не маршрут, а сам факт того, что пациент вышел из дома в нарушение режима. При этом приложение будет периодически запрашивать фото пользователя — это необходимо, чтобы точно убедиться, что пользователь находится рядом со своим телефоном.

Как заявил в эфире «России-1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Москва и Московская область идут параллельным курсом в борьбе с коронавирусом. Он развеял слухи о возможном прекращении транспортного сообщения между двумя регионами. Как заявил Воробьев, Москва и Подмосковье, несмотря ни на что, останутся единой агломерацией, и никаких заборов и блокпостов городить не будут.

Контролем за перемещением в условиях пандемии занимаются власти многих регионов. Например, жителям Татарстана, чтобы стать обладателем пропуска, надо получить цифровой код. Сначала на бесплатный СМС-номер 2590 отправить сообщение: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес места проживания. В ответ придет СМС с кодом. Далее надо написать еще одно сообщение с текстом «Цель» и добавить другой код — причины, по которым нужно выйти из дома. На телефон придет СМС с третьим кодом — разрешения и указанием периода его действия. Именно этот код и нужно будет предъявить правоохранителям, если вас остановят. Корреспондент «РГ» хотел опробовать систему. Выяснилось, что пока она работает в тестовом режиме. Код пропуска получить не удалось.

В Уфе ввели пластиковые пропуска с перфорированной и персональной нумерацией. Выдают их в первую очередь медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии, работникам нефтеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, магазинов, аптек. Для небольших городов и районов достаточно будет справки от работодателя. Пластиковые пропуска начали выдавать с 1 апреля. Пропуска с голограммой появились в Астраханской области. Голограммы будут выглядеть как акцизные марки, их нужно получить в штабах по предупреждению коронавируса и наклеить на спецпропуск. Выдадут наклейки руководителям организаций. А те предоставят их сотрудникам. Наклейки будут производить в Астрахани, они будут с несколькими степенями защиты. Сначала работодателю нужно скачать бланк пропуска на официальном портале правовой информации области. Его необходимо распечатать, заполнить, подписать и заверить печатью. Затем главе компании следует сообщить название организации, количество сотрудников, телефон, ИНН, вид деятельности и место нахождения. А также указать, кому конкретно требуются специальные наклейки. После получения спецпропуска астраханцы смогут бесплатно ездить к месту работы и обратно на дежурных автобусах. Как сообщили «РГ» в пресс-службе УМВД по Астраханской области, кроме спецпропуска необходимо иметь при себе удостоверение личности.

«За выход на улицу без надобности полиция выписала 16 штрафов — рассказали в пресс-службе. — Сейчас штраф для граждан составляет от 500 рублей до одной тысячи. Но Госдума уже приняла поправки, согласно которым наказание ужесточается». Сахалинские власти сначала планировали применять QR-коды для граждан во время режима самоизоляции. Но потом отказались от этой идеи. В правительстве региона признали, что на данном этапе введение такой технологии нецелесообразно. Жителям островной области не потребуется цифровых пропусков для выхода из дома. А работников жизненно важных организаций, которые имеют право свободно перемещаться по населенным пунктам, внесут в специальную базу данных. В нее включат сотрудников медицинских и экстренных служб, органов власти и правопорядка, магазинов с товарами первой необходимости и аптек. В Якутии тоже пока действуют простые способы контроля. Как признались власти региона, «на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции».

На планете, по разным данным, проживают от 800 тыс. до 900 тыс. носителей коронавируса. Число летальных исходов — выше 40 тыс. В России зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом. Скончались 24 человека, 199 — выздоровели.

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