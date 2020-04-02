Слежка за перемещениями людей, режим пропусков и штрафы — теперь это наша жизнь?.. Похоже на то

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В Москве и Подмосковье в ближайшее время запустят систему, позволяющую следить за перемещениями жителей во время самоизоляции. Никаких "бумажек" не будет: население агломерации сможет пользоваться электронными метками. И никаких блокпостов между Москвой и Подмосковьем вопреки слухам не будет: власти соседних регионов продолжат бороться с вирусом сообща.
Жителям столицы присвоят QR-коды через mos.ru, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко. Специалисты ДИТ уверены, что портал мэра (он же — сайт московских госуслуг) не рухнет даже в пиковые нагрузки. Работающим жителям столицы, у которых еще нет аккаунта на mos.ru, имеет смысл завести его уже сейчас. Заполнить профиль стоит более чем на 50 процентов. В коде будет содержаться информация, что гражданин имеет право выйти из дома. Например, на работу. Возможны несколько вариантов использования кода. Его можно скачать на телефон и потом показывать проверяющим на экранах гаджетов. Но можно и распечатать и всегда носить с собой. По тем же принципам будет устроена жизнь в новых реалиях и в Подмосковье, сообщил глава региона Андрей Воробьев в эфире «России-1».
Гораздо раньше в Москве запустят мобильное приложение для больных COVID-19, оно называется «Социальный мониторинг». Его получат пациенты, которые будут лечиться от коронавируса на дому — таких в столице уже 550 человек, как рассказала заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
Программа создана, прежде всего, для правоохранительных органов — она позволит увидеть, соблюдают ли больные режим самоизоляции. Если пациент покинет квартиру, приложение немедленно подаст сигнал об этом. Фиксируется не маршрут, а сам факт того, что пациент вышел из дома в нарушение режима. При этом приложение будет периодически запрашивать фото пользователя — это необходимо, чтобы точно убедиться, что пользователь находится рядом со своим телефоном.
Как заявил в эфире «России-1» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Москва и Московская область идут параллельным курсом в борьбе с коронавирусом. Он развеял слухи о возможном прекращении транспортного сообщения между двумя регионами. Как заявил Воробьев, Москва и Подмосковье, несмотря ни на что, останутся единой агломерацией, и никаких заборов и блокпостов городить не будут.
Контролем за перемещением в условиях пандемии занимаются власти многих регионов. Например, жителям Татарстана, чтобы стать обладателем пропуска, надо получить цифровой код. Сначала на бесплатный СМС-номер 2590 отправить сообщение: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес места проживания. В ответ придет СМС с кодом. Далее надо написать еще одно сообщение с текстом «Цель» и добавить другой код — причины, по которым нужно выйти из дома. На телефон придет СМС с третьим кодом — разрешения и указанием периода его действия. Именно этот код и нужно будет предъявить правоохранителям, если вас остановят. Корреспондент «РГ» хотел опробовать систему. Выяснилось, что пока она работает в тестовом режиме. Код пропуска получить не удалось.
В Уфе ввели пластиковые пропуска с перфорированной и персональной нумерацией. Выдают их в первую очередь медикам, полицейским, сотрудникам Росгвардии, работникам нефтеперерабатывающих предприятий, хлебозаводов, магазинов, аптек. Для небольших городов и районов достаточно будет справки от работодателя. Пластиковые пропуска начали выдавать с 1 апреля. Пропуска с голограммой появились в Астраханской области. Голограммы будут выглядеть как акцизные марки, их нужно получить в штабах по предупреждению коронавируса и наклеить на спецпропуск. Выдадут наклейки руководителям организаций. А те предоставят их сотрудникам. Наклейки будут производить в Астрахани, они будут с несколькими степенями защиты. Сначала работодателю нужно скачать бланк пропуска на официальном портале правовой информации области. Его необходимо распечатать, заполнить, подписать и заверить печатью. Затем главе компании следует сообщить название организации, количество сотрудников, телефон, ИНН, вид деятельности и место нахождения. А также указать, кому конкретно требуются специальные наклейки. После получения спецпропуска астраханцы смогут бесплатно ездить к месту работы и обратно на дежурных автобусах. Как сообщили «РГ» в пресс-службе УМВД по Астраханской области, кроме спецпропуска необходимо иметь при себе удостоверение личности.
«За выход на улицу без надобности полиция выписала 16 штрафов — рассказали в пресс-службе. — Сейчас штраф для граждан составляет от 500 рублей до одной тысячи. Но Госдума уже приняла поправки, согласно которым наказание ужесточается». Сахалинские власти сначала планировали применять QR-коды для граждан во время режима самоизоляции. Но потом отказались от этой идеи. В правительстве региона признали, что на данном этапе введение такой технологии нецелесообразно. Жителям островной области не потребуется цифровых пропусков для выхода из дома. А работников жизненно важных организаций, которые имеют право свободно перемещаться по населенным пунктам, внесут в специальную базу данных. В нее включат сотрудников медицинских и экстренных служб, органов власти и правопорядка, магазинов с товарами первой необходимости и аптек. В Якутии тоже пока действуют простые способы контроля. Как признались власти региона, «на сегодняшнем этапе гораздо более действенными будут видеозвонки гражданам от работодателей и социальных служб. Так мы будем убеждаться, что люди реально соблюдают режим самоизоляции».
На планете, по разным данным, проживают от 800 тыс. до 900 тыс. носителей коронавируса. Число летальных исходов — выше 40 тыс. В России зарегистрировано 2 тыс. 777 заболевших коронавирусом. Скончались 24 человека, 199 — выздоровели.
В Польше во время проведения реставрационных работ в одной из церквей был обнаружен небольшой серебряный саркофаг. Его анализ показал, что он содержит мощи святой Ядвиги Силезской, которые более двух столетий считались пропавшими.
Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Семья Брукс из Великобритании на себе испытала всю опасность коронавирусной пандемии. Двое членов их семьи скончались от инфекции, а после похорон коронавирусом забелели практически все оставшиеся в живых родственники.
На Горьковском автомобильном заводе заявили, что в 2020 году будут восстановлены заброшенные машины из секретного ангара. Найдены прототипы были на территории завода, который находится в Нижнем Новгороде. Отправятся отреставрированные автомобили в музей ГАЗ.
Полиция Новокузнецка завела административное дело против 33-летней местной жительницы за распространение фейковой информации. На своей старание в соцсети женщина утверждала, что в одной из городских больниц скончался пациент с коронавирусом.
Закрытый на карантин город Лландидно на северо-западе Уэльса в Великобритании атаковали дикие козлы. Животные заполонили улицы — они ощипывают растения в садах и клумбах, гуляют, где хотят. Происходит это по всему миру. Например, в Индии на городские магистрали вышли циветты.
64-летний итальянский певец и автор песен Пупо, огромная звезда восьмидесятых, опубликовал видеообращение, в котором благодарит Россию за помощь, оказываемую его стране в это крайне сложное и опасное время. Напомним, Россия отправила в Италию больше десятка самолетов с врачами и медтехникой.
За кашель в общественном месте по предварительному сговору – до двух лет лишения свободы. Производители туалетной бумаги возглавили список «Форбс». Пассажиры автобуса вздохнули спокойно, когда закашлявшийся попутчик объяснил, что у него туберкулёз. Словом, пандемия пандемией, карантин карантином, а День смеха пропустить нельзя. Гость на удалении – Александр Демидов, актёр, сценарист, один из основателей комического театра «Квартет И».
Сотрудники следственного комитета по Москве начали проверять высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова о гражданском браке на экстремизм. Священнослужитель называл гражданских жен «бесплатными проститутками».
Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.
Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
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