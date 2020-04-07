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Власти возобновили рейсы для вывоза россиян из-за границы
По инф. rosbalt.ru   
07 Апреля 2020 г.
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Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из-за границы. Напомним, с марта из-за рубежа на родину вернулись больше 150 тысяч человек.

Россия возобновляет вывоз своих граждан из-за рубежа в связи с коронавирусом

«По данным Координационного совета правительства по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, Российская Федерация возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. 6 апреля совершены первые два рейса: Бишкек — Екатеринбург и Дакка — Нижний Новгород», — отмечается в сообщении.

Информация о последующих рейсах будет размещаться на сайте стопкоронавирус.рф и портале госуслуг gosuslugi.ru.

ВОЗ в марте объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В мире подтверждено более 1,2 млн случаев коронавируса, выздоровели более 270 тыс. человек, умерли более 70 тыс. человек.

В России зарегистрировано 6 тыс. 343 случаев заболевания, 406 человек выздоровели, 49 человек умерли.

На днях, напомним, в заявлении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщалось, что международные рейсы, которые вывозят граждан РФ в Россию, будут остановлены с 00:00 мск 4 апреля. Там уточнили, что такое решение было принято в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания COVID-2019 на территорию страны.

Однако в понедельник, 6 апреля, глава правительства РФ Михаил Мишустин заверил, что Россия не отказывается вывозить своих граждан из других стран.

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