Время возвращенцев: больше 150 тысяч россиян из-за пандемии прилетели на родину

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В Москве подсчитали, что еще примерно 25 тысяч россиян изъявили желание вернуться на родину из-за обстоятельств, связанных с эпидемией коронавируса и мерами по карантину и закрытию границ. Ранее в Россию прилетели уже около 150 тысяч соотечественников.
Цифры озвучил директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, выступая в Совете Федерации, на заседании комитета по международным делам.
- За последние две недели около 150 тысяч соотечественников вернулись из более чем сорока стран мира — Европы, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Соединенных Штатов. В настоящее время, в соответствии с последними постановлениями правительства, пропускная способность столичного аэропорта Шереметьево в рамках эвакуации ограничивается 500 пассажирами в сутки.
- Оперативный штаб в Москве принял решение о сокращении количества рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.
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Те россияне, кто по каким-то причинам не может покинуть место своего пребывания и нуждается в поддержке, могут рассчитывать на финансовую помощь. Об этом заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.
«Мы разослали всем гражданам, которые находятся за пределами страны, СМС и попросили, если им нужна экстренная помощь, им негде жить, им нужна какая-то поддержка финансовая, заполнить форму на этом портале», — рассказал глава Минкомсвязи.
— На текущий момент у нас 900 человек, которые пребывают за границей, заполнили эту форму, и правительство дало поручение об организации им финансовой помощи оперативно, — сообщил он.
Размер финансовой помощи не уточняется.
Ранее стало известно о том, что многие находящиеся в настоящее время за границей россияне хотят вернуться на родину, но не в состоянии заплатить за авиабилеты по цене, выставляемой перевозчиками.
- В пятницу, 27 марта, Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с остальным миром, за исключением рейсов, организованных для возвращения граждан в страну по спискам МИД. Министерство в пятницу, 28 марта, завершило составление этих списков.
- Гражданам, не имеющим возможность вернуться на родину из-за ограничительных мер, принятых другими государствами, МИД поможет в организации их проживания и продлении действия документов для пребывания в стране.
- Ограничения на въезд иностранных граждан ввели многие страны мира. При этом общий недополученный доход туроператоров по выездному и въездному туризму может достичь 37 млрд рублей. Если ситуация будет развиваться по пессимистическому сценарию и до сентября большинство направлений не откроется, то недополученный доход туроператоров по выездному туризму оценивается в 25 млрд рублей, а по въездному - около 12 млрд рублей, отметила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
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