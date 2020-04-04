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В ЕС пообещали не наказывать россиян за просроченные шенгены
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Штрафовать за просроченные документы россиян, оставшихся на территории Евросоюза в условиях закрытия границ и отмены рейсов, не будут. Об этом заявил посол ЕС Маркус Эдерер.

В ЕС пообещали не наказывать россиян за просроченные шенгены

Эдерер отметил, что всем смогут продлить действие шенгенских краткосрочных виз, а при последующих обращениях за шенгенской визой этот инцидент учитываться не будет. Он добавил, что государства ЕС могут выдавать долгосрочные визы и разрешения на временное проживание, если пребывание граждан других стран на их территории превышает срок 90 дней. Для этого россиянам необходимо обратиться в миграционную службу страны, в которой они находятся.

  • Напомним, 17 марта страны ЕС ограничили на 30 дней въезд для граждан других государств. Запрет не распространяется на тех, у кого есть срочная причина, вид на жительство или долгосрочная виза.

По инф. rosbalt.ru

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