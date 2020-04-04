В ЕС пообещали не наказывать россиян за просроченные шенгены

Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Эдерер отметил, что всем смогут продлить действие шенгенских краткосрочных виз, а при последующих обращениях за шенгенской визой этот инцидент учитываться не будет. Он добавил, что государства ЕС могут выдавать долгосрочные визы и разрешения на временное проживание, если пребывание граждан других стран на их территории превышает срок 90 дней. Для этого россиянам необходимо обратиться в миграционную службу страны, в которой они находятся.
Напомним, 17 марта страны ЕС ограничили на 30 дней въезд для граждан других государств. Запрет не распространяется на тех, у кого есть срочная причина, вид на жительство или долгосрочная виза.
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время своей болезни ответила на сообщения поклонников. Известно, что актриса сейчас восстанавливается после лечения серьезного онкологического заболевания в одной из клиник Подмосковья.
Патриарх Кирилл совершил объезд Москвы с иконой «Умиление». Ранее его духовник 88-летний Илий (Ноздрин) облетел Москву и Петербург на самолете. Он также молился о прекращении эпидемии COVID-19 в России.
Новости о быстром распространении коронавируса заставляют людей подумать о своей безопасности, по возможности изолироваться и запастись необходимыми на время карантина продуктами. Но при этом трудно прогнозировать продолжительность пандемии и на длительный срок предвидеть свои потребности. Поэтому эксперты советуют не закупать продукты более чем на 14 дней, но при пополнении запасов каждый раз оптимизировать свои расходы, составлять списки самого необходимого и соблюдать правила безопасности при посещении магазинов.
Участники Поискового объединения «АвиаПоиск» обнаружили место крушения советского штурмовика Ил-2 на границе села Калинка в Хабаровском крае. Это заболоченная местность, обломки самолета разбросаны в радиусе 50 метров.
Наука давно мечтает о создании человекоподобных роботов, которые способны мыслить и чувствовать, как люди. Однако появление андроидов и других умных машин, предназначенных для быта и развлечений, может нести в себе различные угрозы и опасности. Генеральный директор VisionLabs Александр Ханин и председатель совета директоров «Промобот» Алексей Южаков рассказали о будущем, которое может наступить при развитии робототехники и появлении умных машин.
Буквально на днях стало известно, что у Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился сын. Правда это или нет — пока непонятно, потому что до сих пор никто не видел новоиспечённых родителей с ребёнком или коляской.
Археологи описали уникальные захоронения культуры Моче, обнаруженные на историческом участке Пампа-ла-Крус в Перу под ритуальной платформой, рядом с высокими пирамидами Солнца и Луны. В сооружениях, возраст которых превышает 1000 лет, были найдены останки китов, акул и других крупных морских обитателей.
Знаменитый американский писатель Эрнест Хемингуэй угрожал бросить своего британского издателя и сравнил его с «викарием» после того, как его «крепкие» выражения были удалены из английского издания книги «Смерть после полудня».
В Словакии археологи при проведении раскопок в поселке Зеленый Кричек в окрестностях города Трнавы обнаружили множество фрагментов керамики, а также костяных и каменных орудий возрастом более 6000 лет.
В канун Нового года героем рубрики про блогеров старшего поколения был Николай Купреев, который размещает в интернете, на платформах TikTok и Instagram, разные забавные видео со своим участием. А теперь появилась возможность узнать этого веселого мужчину поподробнее. Вот какая состоялась беседа:
В ходе обследования территории проектируемого заказника «Лотошинские пруды» на северо-западе Московской области биологи обнаружили гнездовье черного аиста — редкого и недостаточно изученного вида птиц.
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