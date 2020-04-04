Россиян перестали вывозить из-за границы

Международные рейсы, которые вывозят граждан РФ в Россию, остановлены с 00:00 мск 4 апреля.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении оперштаба указано, что в целях максимальной защиты здоровья россиян и ограничения новой волны завозных случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территорию страны, с 00:00 4 апреля 2020 года временно приостановлены международные авиарейсы по вывозу российских граждан на Родину.

При этом, уточняется, чтобы возобновить работу по вывозу россиян на родину, гражданам необходимо заполнить специальную форму на едином портале госуслуг. Данная форма доступна с 00.00 4 апреля. На основе этих данных будет организовано формирование графика вывоза на территорию России «в условиях осложняющейся эпидемиологической обстановки».

Ранее по теме:

РБК напоминает, что всем предоставившим сведения о себе власти пообещали оказать помощь. На эти цели МИД уже получил 500 млн руб.

По информации МИД, за границей остались еще 25 тыс. россиян, которые желают вернуться на родину.

Ранее СМИ сообщали о том, что Россия в ночь на субботу (на 4 апреля) приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину. Также стало известно об отмене рейсов «Аэрофлота» из Москвы в Нью-Йорк и обратно.

Напомним, что с 27 марта РФ прекратила все международное авиасообщение. Разрешалось выполнять только чартерные рейсы для вывоза россиян из-за рубежа. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 500 млн рублей на компенсацию оплаты жилья россиянам, которые остались за границей.

Как писала газета «Коммерсант», Росавиация составляла график прилета чартерных рейсов для возвращения россиян из-за границы до 5 апреля. Рейсы должны были выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора», «Сибирь», «Уральские авиалинии», Azur.

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...