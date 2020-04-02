Как вернуть деньги за невозвратные билеты на самолет?

Минтранс РФ рассказал, при каких условиях пассажиры могут вернуть деньги за авиабилеты, купленные по «невозвратным» тарифам, в ситуации ограничений из-за коронавируса.

В поясняющей справке ведомства говорится, что возврат средств по таким тарифам будет происходить в тех случаях, когда отказ от перелета является вынуженным и вызван отменой рейса или запретом на авиасообщение.

Если рейс продолжает выполняться и не отменен перевозчиком, отказ считается добровольным и возврат денег за билет происходит по условиям тарифа.

Ведомство напомнило, что в РФ с 27 марта полностью прекращено регулярное и чартерное авиасообщение с зарубежными странами, однако внутренние авиаперевозки не ограничивались. Тем не менее, по данным Минтранса, некоторые авиаперевозчики ввели компенсационный механизм возврата денег вне зависимости от условий тарифа — например, предоставление вместо стоимости билета бонусов на покупку других билетов или сертификатов на будущие перелеты.

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По инф. rosbalt.ru

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