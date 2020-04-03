Стало известно, почему «Победа» отменила полеты по России

У нескольких сотрудников экипажей авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус.

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Как передает РБК, об этом заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, это стало одной из причин приостановки всех полетов компании с 1 апреля.

«Есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов», — сказал Калмыков. Он уверен, что, приостановив полеты, компания приняла разумное решение.

Данная ситуация, по оценке Калмыкова, является беспрецедентной для гражданской авиации.

27 марта лоукостер «Победа» объявил о приостановке с 1 апреля до 31 мая всех полетов.

По инф. rosbalt.ru

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