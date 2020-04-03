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Стало известно, почему «Победа» отменила полеты по России
По инф. rosbalt.ru   
03 Апреля 2020 г.
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У нескольких сотрудников экипажей авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус.

Стало известно, почему "Победа" отменила полеты по России

Как передает РБК, об этом заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

По его словам, это стало одной из причин приостановки всех полетов компании с 1 апреля.

«Есть заболевшие члены экипажа с подтвержденным COVID-19 и огромное количество на карантине после контактов», — сказал Калмыков. Он уверен, что, приостановив полеты, компания приняла разумное решение.

Данная ситуация, по оценке Калмыкова, является беспрецедентной для гражданской авиации.

27 марта лоукостер «Победа» объявил о приостановке с 1 апреля до 31 мая всех полетов.

По инф. rosbalt.ru

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