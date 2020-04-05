Ветеранам к 9 Мая пообещали долгожданное жилье

Для обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны правительство выделяет из своего резервного фонда более 350 миллионов рублей.

«Это касается и членов семей погибших, инвалидов, участников войны», — отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

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В мае страна будет отмечать 75-летие Победы, за которую все обязаны именно ветеранам, сказал глава кабмина.

Получается, что все ветераны, которым полагалось жилье за заслуги перед Отечеством, наконец-то, к концу жизни его получат? Только вот радоваться этому надо уже не им самим, а их детям, внукам и даже правнукам. Обидно, что заслуги наших уважаемых ветеранов оценили только спустя такое долгое время, но, как говорится, лучше поздно...

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