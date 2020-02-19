Ветеранам Великой Отечественной разрешили бесплатно ездить в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны смогут бесплатно ездить на российских поездах до конца своей жизни, причем с одним сопровождающим. Такое решение приняли в РЖД. (По-хорошему такое решение нужно было принять уже давным давно, согласитесь? Но лучше уж поздно, чем никогда... прим. МГ.)

«Принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, [но и] всегда, то есть в любой момент ветераны […] смогут путешествовать по железной дороге абсолютно бесплатно», — приводит ТАСС слова гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Об этом топ-менеджер заявил на заседании комитета партии «Единая Россия» «Наша Победа».

Ранее льготы такого рода действовали только в период майских праздников.

Другие заголовки обо всем, что касается ветеранов - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...