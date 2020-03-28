В Севастополе дети войны впервые получат выплаты ко Дню Победы

В Севастополе единовременные денежные выплаты из регионального бюджета в честь 75-летия Победы получат ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, а также дети войны. Решения приняты на заседании городского правительства.
— Впервые предлагается ко Дню Победы выплатить единовременную материальную помощь людям, которым на момент окончания Второй мировой войны 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. На сегодня в списках 23511 человек, — рассказал директор департамента труда и соцзащиты Севастополя Станислав Борисенко.
По его словам, на эти цели в бюджете предусмотрено 23,8 миллиона рублей. Размер выплаты составит 1000 рублей.
Кроме того, единовременную выплату к юбилею Победы получат 9382 человека в соответствии с региональными законами № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» и № 339-ЗС «О жителях осажденного Севастополя». Минимальная выплата для этих категорий составит 7000 рублей, а максимальная — 15000 рублей.
Также в этом году в Севастополе ввели дополнительную региональную выплату в размере 50 тысяч рублей для инвалидов Великой Отечественной войны (в городе их осталось 33 человека) и ветеранов ВОВ, непосредственно принимавших участие в боях (199 человек).
— Мы приняли решение категориям граждан, которые отмечены федеральным законом ФЗ-5 «О ветеранах», выплатить 50 тысяч рублей из регионального бюджета, дополнительно к федеральным выплатам, — объяснил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. — Такую же меру поддержки получат ветераны в Республике Крым, у нас будут одинаковые региональные выплаты в этом году.
Также Развожаев напомнил, что жителям осажденного Севастополя предложено присвоить статус ветеранов Великой Отечественной войны. Эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин. Теперь власти города постараются приложить все усилия, чтобы эти люди успели получить положенные федеральные выплаты до Дня Победы. По словам Развожаева, правительство города уже направило финансовое обоснование в правительство РФ и готовится в короткие сроки вынести необходимый законопроект на рассмотрение Заксобрания Севастополя.
Чиновники также озаботились доставкой матпомощи ветеранам. Ведь деньги они должны получить уже в апреле. По словам Борисенко, очень многие севастопольские ветераны отказываются получать деньги на банковские карты и предпочитают почту. Развожаев поручил, с учетом карантина из-за коронавируса, обеспечить доставку выплат по адресам с охраной.
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