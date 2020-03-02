Ветеран войны просит у Путина на 75-летие Победы квартиру

91-летняя ветеран труда из Челябинска Хадиса Зарипова не может получить положенную ей квартиру который год и ютится у родственников. Перед 75-летием Победы она возлагает все надежды на президента Владимира Путина.

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"В войну бабушка работала в совхозе и почти год в литейном цехе на металлургическом заводе. В 1958 году она была эвакуирована с семьей из деревни Алабуга Каслинского района, над которым после аварии на заводе «Маяк» прошло радиационное облако, в другую деревню Челябинской области. Она устроилась в колхоз, и ей дали временное жилье, в котором она растила пятерых детей. В 1988 году ее сыну и моему отцу дали дом, в который она переехала. В 1995 году бабушку прописала ее дочь в Челябинске, чтобы она могла получать медпомощь, но два года назад вынуждена была ее выписать", — рассказывает внучка ветерана Роза Сибагатуллина.

— "Все это время бабушка по факту жила на чемоданах, переезжая от одной дочери к другой. После выписки я прописала и приютила бабушку у себя. У нас двушка площадью 46 квадратных метров на пять человек, бабушка живет с двумя моими сыновьями в 10-метровой комнате. Ей положено жилье как эвакуированной, но челябинские власти его не дают, ссылаясь на то, что она ухудшила свои жилищные условия, прописавшись в квартире с меньшей площадью. Но это не ее жилье! Мы проиграли несколько судов.

Владимир Владимирович, накануне 75-летнего юбилея Победы постарайтесь, чтобы в показной заботе государства о ветеранах не затерялись люди, которым нужна его помощь. Помогите Хадисе Зарифовне Зариповой получить жилье".

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По инф. sobesednik.ru

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