Ветеранам разрешат не платить за стационарный телефон

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще живы? Это раз. И вопрос номер два: а как много ветеранов пользуются стационарными телефонами в принципе? Единицы... - прим. МГ.)

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Новость сообщил президент компании Михаил Осеевский в Совете Федерации, выступая в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании палаты.

«В преддверии 75-летия Победы Ростелеком принял решение предоставить бессрочную бесплатную возможность пользоваться стационарными телефонами для всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда», — сказал Осеевский.

Он также обратился к региональным властям с просьбой составить для компании списки ветеранов.

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По инф. pnp.ru

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