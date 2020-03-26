В Сочи махнуть на ближайшие дни — не лучшая идея

Мэр Сочи Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram попросил россиян не приезжать в город на следующей неделе, накануне объявленной президентом РФ нерабочей.

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Он попросил жителей Сочи в ближайшие дни воздержаться от посещения общественных мест. «Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю», — написал Копайгородский. Вместо этого он призвал «наслаждаться общением с близкими».

В Сочи пять официально выявленных пациентов с коронавирусом.

На Кубани закрыты бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры и т. п.

Кроме того, до 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию.

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По инф. rosbalt.ru

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