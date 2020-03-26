В России снизили цены на авиабилеты и отменили часть поездов

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России в весенний период, а «РЖД» отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России – виной тому снижение спроса.

С апреля по май билеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Волгоград, Самару, Красноярск, Сочи, Омск, Екатеринбург, Иркутск, Пермь и Тюмень стали на 40–60% дешевле, чем в эти же города осенью. Цена билетов в Ростов-на-Дону, Новосибирск и Казань ниже на 15–20%.

Неизменной осталась стоимость билетов в города Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Южно-Сахалинск), а также в Симферополь и Калининград.

Теперь цены «Аэрофлота» находится примерно на одном уровне с конкурентами – компанией S7 и «Уральскими авиалиниями». Они также вынуждены были снизить цены, особенно на апрель.

Из-за пандемии коронавируса российские авиакомпании приостановили полеты за рубеж. «Аэрофлот» совершает рейсы только в Нью-Йорк и несколько европейских столиц.

В марте «Аэрофлот» расторг рекламные контракты из-за убытков на фоне пандемии коронавируса.

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«Российские железные дороги», в свою очередь, отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России из-за снижения спроса на фоне пандемии коронавируса, сообщается на сайте компании.

В РЖД решили отменить только те поезда, у которых на тех же маршрутах есть альтернативы. Пассажирам предложат доехать до нужного места на другом поезде или вернут деньги за купленные билеты.

В общей сложности изменения коснулись 31 поезда. Отменили или сократили поезда из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тамбов, Мурманск, из Самары в Казань, из Челябинска в Омск, из Иркутска в Забайкальск, из Ижевска в Екатеринбург. Полный список измененных маршрутов опубликован на сайте РЖД .

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