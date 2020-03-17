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Россияне бросились бронировать летние туры в Крым

По инф. Российской газеты   
17 Марта 2020 г.
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Несмотря на выявление случаев заболевания коронавирусом в РФ, россияне не отказываются от путешествий на крымские курорты. Туроператоры отмечают рост числа бронирований не только на майские праздники, но на весь летний сезон.

Крымские отели отметили рост числа бронирований на весну и лето

— У нас наблюдается существенный прирост — почти 100 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В основном это летние бронирования, — цитирует директора туристической компании «Алеан"Оксану Булах пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

По словам директора компании «ТурЭтно» Андрея Пылова, на майские праздники отдых на полуострове активно бронируют гости из обеих столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов, с которыми этой весной запускается железнодорожное сообщение.

— Сейчас мы фиксируем рост спроса на Крым. Преимущественно к нам едут жители регионов, где нет проблем с транспортной логистикой и откуда легче добираться, — отмечает Пылов.

Подтверждает эту тенденцию и представитель туроператора «Дельфин» в Крыму Иван Коваленко.

— У нас нет отмен — наоборот, рост пошел резкий, — говорит Коваленко.

По словам отельера Екатерины Хмельницкой, туристы активно бронируют не только май и июнь. Но июль и август — более 75 процентов номерного фонда уже проданы.

— Отдыхать в своей стране безопасно, комфортно и выгодно. Особенно, если речь идет о семейном отдыхе, в чем преимущества Крыма сложно переоценить, — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Вместе с тем гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина сообщила, что будет вынуждена отказывать в проживании в отеле гражданам Украины и других стран, недавно пересекшим границу.

— Буду делать это максимально корректно и выходить к гостям сама, помогать найти другой, менее озабоченный безопасностью своих гостей отель. У нас работают и отдыхают люди старше 60. Люблю и ценю наших украинских гостей, но сейчас не время для поездок из Украины — после огромного потока из Европы вернувшихся украинцев, — говорит Анна Нерозина.

  • Справка

По данным Минкурортов РК, с 28 февраля по 9 марта в республике отдохнули 32,2 тысячи туристов, что на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. 66 процентов отдыхающих прибыли через Крымский мост автотранспортом, четыре процента — железнодорожным сообщением, 28 процентов туристов — авиатранспортом, два процента — через границу с Украиной.

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