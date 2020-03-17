Россияне бросились бронировать летние туры в Крым

Несмотря на выявление случаев заболевания коронавирусом в РФ, россияне не отказываются от путешествий на крымские курорты. Туроператоры отмечают рост числа бронирований не только на майские праздники, но на весь летний сезон.

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— У нас наблюдается существенный прирост — почти 100 процентов по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В основном это летние бронирования, — цитирует директора туристической компании «Алеан"Оксану Булах пресс-служба министерства курортов и туризма РК.

По словам директора компании «ТурЭтно» Андрея Пылова, на майские праздники отдых на полуострове активно бронируют гости из обеих столиц — Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов, с которыми этой весной запускается железнодорожное сообщение.

— Сейчас мы фиксируем рост спроса на Крым. Преимущественно к нам едут жители регионов, где нет проблем с транспортной логистикой и откуда легче добираться, — отмечает Пылов.

Подтверждает эту тенденцию и представитель туроператора «Дельфин» в Крыму Иван Коваленко.

— У нас нет отмен — наоборот, рост пошел резкий, — говорит Коваленко.

По словам отельера Екатерины Хмельницкой, туристы активно бронируют не только май и июнь. Но июль и август — более 75 процентов номерного фонда уже проданы.

— Отдыхать в своей стране безопасно, комфортно и выгодно. Особенно, если речь идет о семейном отдыхе, в чем преимущества Крыма сложно переоценить, — считает министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

Вместе с тем гендиректор курортного комплекса «Алые паруса» Анна Нерозина сообщила, что будет вынуждена отказывать в проживании в отеле гражданам Украины и других стран, недавно пересекшим границу.

— Буду делать это максимально корректно и выходить к гостям сама, помогать найти другой, менее озабоченный безопасностью своих гостей отель. У нас работают и отдыхают люди старше 60. Люблю и ценю наших украинских гостей, но сейчас не время для поездок из Украины — после огромного потока из Европы вернувшихся украинцев, — говорит Анна Нерозина.

Справка

По данным Минкурортов РК, с 28 февраля по 9 марта в республике отдохнули 32,2 тысячи туристов, что на 12,5 процента больше, чем за аналогичный период 2019 года. 66 процентов отдыхающих прибыли через Крымский мост автотранспортом, четыре процента — железнодорожным сообщением, 28 процентов туристов — авиатранспортом, два процента — через границу с Украиной.

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