В Таиланде из-за короновируса решили ужесточить визовый режим

Власти Таиланда отменят упрощенный визовый режим для 18 стран, включая Россию. Такая мера принята в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

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Визы не будут выдавать по прибытии в Таиланд гражданам Болгарии, Бутана, Вануату, Грузии, Индии, Казахстана, Кипра, Китая, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, России, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана, Фиджи и Эфиопии. Также безвизовый режим отменят для Италии и Южной Кореи.

Глава службы маркетинга представительства по туризму Таиланда Константин Кинель отметил, что граждане РФ по-прежнему могут летать в Таиланд, несмотря на ограничения.

«Безвизовое пребывание до 30 дней на основании двустороннего соглашения между Россией и Королевством Таиланд никто не отменял и оно продолжает действовать», — отметил он.

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По инф. rosbalt.ru

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