В Приморье автобус сбил амурского тигренка

Рейсовый автобус сбил амурского тигренка в Приморском крае. Животное пыталось уйти в лес, однако от полученных травм скончалось, сообщил директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

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По его словам, тигренку было всего 4-5 месяцев. В район ЧП были отправлены ветеринары с клеткой в надежде спасти животное, однако специалисты охотнадзора не успели. Тигр погиб — в лесу было найдено его тело.

Теперь специалисты выясняют, почему тигренок оказался один на дороге, и что случилось с его матерью.

Отметим, что в начале февраля мертвого тигренка возрастом около трех-четырех месяцев обнаружили и на обочине лесной дороги под Хабаровском. Рядом с трупом обнаружены следы взрослого животного, предположительно матери тигренка. По предварительным данным, тигренок погиб не от рук браконьеров, а от болезни или истощения.

Увы, животные нередко становятся жертвами человеческих страстей или техногенных факторов... Таких случаев очень много в нашей хронике "из мира братьев меньших"!

По инф. rosbalt.ru

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