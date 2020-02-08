В Петербурге спасена новорожденная нерпочка

В Петербурге спасли первого в этом сезоне детеныша балтийской нерпы. Как сообщили в соцсетях защитники ластоногих, малышку, которая родилась несколько дней назад, подобрали в Стрельне.

Самочку заметили на прибрежном льду. Очевидцы вызвали спасателей. «Пока ехали, нерпуля преодолела около 300 метров по льду и оказалась на берегу. Дальше нас она дожидалась в картонной коробке, так как на территории клуба есть собаки. Животное для выращивания не самое простое, так как ей, судя по состоянию пуповины и ряду других признаков, не более трех дней от роду. Потерялась она наверное во время шторма, прошедшего три дня назад», — рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы.

Малышка немного повредила ласты и от голода наелась тростника.

«Мы в своей практике не встречались с таким ранним случаем родов кольчатой нерпы на Финском заливе и считается, что сезон размножения этих животных должен начаться с середины февраля. Если удастся нерпулю вытянуть, назовем ее чуть попозже Малышкой Ксенией», — добавили спасатели.

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По инф. rosbalt.ru

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