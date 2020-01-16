Всего один самец галапагосских черепах спас свой вид от вымирания!

Самец галапагосской черепахи по имени Диего, чья деятельность помогла сохранить его вид от полного исчезновения, выполнив свою миссию, вернулся из зоопарка на родной остров. На момент выхода на покой Диего исполнилось более ста лет, сейчас он приходится предком примерно 40 % черепах своего вида.

Раньше галапагосских, или слоновых, черепах рассматривали как единый вид (Chelonoidis elephantopus или Chelonoidis nigra), теперь же популяции этих черепах, живущие на разных островах Галапагосского архипелага, считают отдельными видами, пусть и очень близкими друг к другу. Из этих видов два уже вымерли, четыре признаны уязвимыми, три — вымирающими и четыре — находящимися на грани полного исчезновения (включая вид острова Фернандина, от которого осталась одна самка).

Черепахи вида Chelonoidis hoodensis с острова Эспаньола (Худ), как и прочие виды, были почти полностью истреблены китобоями в XIX веке. К 1970-м годам остались лишь 11 самок и 3 самца, одним из которых был Диего. В природе черепахи практически не размножались, так как они жили в разных местах своего острова и не встречались друг с другом. Черепахи были перевезены в зоопарк калифорнийского города Сан-Диего, где была начата программа возрождения вида.

Диего оказался наиболее популярным самцом. Директор зоопарка Хорхе Каррион (Jorge Carrion) говорит, что ни одна другая черепаха не внесла такого вклада в восстановление численности, как Диего. За прошедшие годы в неволе были выведены около 1800 черепах этого вида, которые были перевезены на остров Эспаньола, где продолжили размножаться самостоятельно. В результате общая численность вида превысила две тысячи особей, что делает его пятым по численности видом среди всех галапагосских черепах.

Что еще интересного происходит в мире животных, читайте здесь:

Polit.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ