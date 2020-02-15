Таежный детектив: что случилось с погибшим диким тигренком?

Специалисты устанавливают причину гибели тигренка, тело которого обнаружили на обочине лесной дороги под Хабаровском.
Как сообщается на сайте центра «Амурский тигр», труп хищника нашли в начале февраля в 17 метрах от проезжей части в районе имени Лазо Хабаровского края. Возраст животного, по предварительным оценкам, составлял около трех-четырех месяцев.
Мертвого тигренка заметил 4 февраля водитель лесовоза. Мужчина оповестил региональное министерство природных ресурсов, и на следующий день сотрудники «Амурского тигра» вместе со специалистами охотнадзора Хабаровского края выехали на обозначенное место.
Отмечается, что рядом с трупом обнаружены следы взрослого животного, предположительно матери тигренка. Судя по всему, тигрица охотилась на кабана.
Инспекторы провели первичный осмотр тела, а также изучили дорогу в обоих направлениях. Кроме того, были исследованы кюветы в радиусе 200 метров. «Следы, указывающие на смерть животного от рук браконьеров, не обнаружены. Версию о возможном столкновении с автомобилем проверят во время вскрытия. В настоящий момент наиболее вероятной причиной смерти является болезнь или истощение», — говорится в сообщении центра.
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