На Байкале вымирающим мышкам дали целый остров

На озере Байкал ученые заселили колонию мышей-полевок вымирающего вида на необитаемый остров. Об этом журналистам рассказала замдиректора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.

По словам Бабиной, ученые выпустили ольхонскую мышь-полевку на остров в проливе Малое море, чтобы изучить причины вымирания этого вида и разработать методы восстановления популяции.

Светлана Бабкина объяснила, что ранее на острове Боракчин обитала крупная колония ольхонских полевок, но ее полностью уничтожили горностаи, которые зимой по льду пришли на остров.

О том, что ольхонская полевка находится под угрозой исчезновения в Приангарье, известно уже давно. Еще в 2015 году в Красной книге Иркутской области этот вид позвоночных был переведен из третьей категории в первую. Ольхонская полевка – это реликт прежний эпохи, единственный наземный позвоночный эндемик. Сейчас сохранилась только на трех или четырех островах Малого Моря, практически исчезла на 90% ареала, говорили ученые. Вместе с полевкой в тревожном списке оказалась и монгольская жаба.

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Ольхонская полевка — исчезающий вид грызунов реликтового происхождения, который встречается только в Прибайкалье.

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По инф. rosbalt.ru

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