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На Байкале вымирающим мышкам дали целый остров

По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2020 г.
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На озере Байкал ученые заселили колонию мышей-полевок вымирающего вида на необитаемый остров. Об этом журналистам рассказала замдиректора по науке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.

На Байкале устроили остров для мышей

По словам Бабиной, ученые выпустили ольхонскую мышь-полевку на остров в проливе Малое море, чтобы изучить причины вымирания этого вида и разработать методы восстановления популяции.

Светлана Бабкина объяснила, что ранее на острове Боракчин обитала крупная колония ольхонских полевок, но ее полностью уничтожили горностаи, которые зимой по льду пришли на остров.

  • О том, что ольхонская полевка находится под угрозой исчезновения в Приангарье, известно уже давно. Еще в 2015 году в Красной книге Иркутской области этот вид позвоночных был переведен из третьей категории в первую. Ольхонская полевка –  это реликт прежний эпохи,  единственный наземный позвоночный эндемик. Сейчас сохранилась только на трех или четырех островах Малого Моря, практически исчезла на 90% ареала, говорили ученые. Вместе с полевкой в тревожном списке оказалась и монгольская жаба.

Ольхонская полевка — исчезающий вид грызунов реликтового происхождения, который встречается только в Прибайкалье.

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