У новосибирца за участие в митинге списали часть зарплаты

Часть зарплаты жителя Новосибирска списали в пользу государства. Мужчина в мае был задержан на митинге против строительства храма в Екатеринбурге.

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Алексей Баранов рассказал, что приставы без предупреждения взыскали с него 10 тыс. рублей штрафа и 1 тыс. в качестве пени. При этом они сослались на решение суда Екатеринбурга.

16 мая 2019 года Баранов был на митинге против строительства храма в Екатеринбурге. Его задержали и обвинили в нарушении порядка проведения собрания. Полицейские заявили, что мужчина отказался по их просьбе уйти с несогласованной акции.

Сам молодой человек заявил, что не нарушал закон, в то время как правоохранители на митинге «били протестующих».

Серия несогласованных акций протеста прошла в Екатеринбурге в середине мая. Акции проходили с задержаниями. Напомним некоторые заголовки об этих событиях:

По инф. rosbalt.ru

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