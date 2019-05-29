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Екатеринбург: "страсти по храму и парку" притушены, но участников протеста наказывают
По инф. polit.ru   
29 Мая 2019 г.
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В Екатеринбурге суд выписал первый штраф участнику акции протеста против строительства храма на месте сквера в центре города. Хотя, казалось бы, страсти в уральском городе должны бы поутихнуть - диалог сторонников и противников проекта введен в конструктивное русло...

Местного жителя Станислава Мельниченко обязали выплатить 12 тысяч рублей по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение правил проведения мероприятия участником). Об этом сообщает ОВД-Инфо.

При этом мужчина заявил, что он не принимал участия в протестах, а просто стоял рядом. Он утверждает, что 18 мая был доставлен в главное управление МВД Екатеринбурга, где сотрудница полиции пыталась заставить его согласиться с протоколом, в котором Мельниченко обозначен как участник акции.

Мужчина утверждает, что на него хотели составить протокол по более тяжкой статье.

Polit.ru

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