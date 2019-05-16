Екатеринбург: схватка вокруг храма и парка. Почему власти так упорствуют?

Против строительства храма на месте сквера рядом с Театром драмы в Екатеринбурге не случайно протестует так много молодых людей — эта зеленая зона уже много лет является традиционным местом встречи молодежи. Об этом корреспонденту «Росбалта» заявила местная жительница. СМИ публикуют и другие мнения по драматическому поводу из уральской столицы

«Это не просто место для прогулок. Сюда приходят скейтеры, танцоры бесплатно учат танцам и т. д. Причем вся молодежь здесь именно из „приличных“. Я не понимаю, почему хотят возвести храм именно здесь, когда в спальных районах очень много недостроенных церквей, возведение которых длится годами, — подчеркнула собеседница агентства. — Сейчас власти обвиняют в протестах провокаторов и Навального, но это не так. Люди выходят на улицу, потому что сохранение сквера для них является принципиальной позицией. Да и среди молодежи не так много верующих».

При этом горожанка подчеркнула, что хотя хотя здесь всегда много народа, сквер неизменно поддерживают в чистоте.

Также екатеринбурженка полагает, что нежелание идти на компромисс с протестующими в итоге сыграет против сторонников появления храма рядом с Театром драмы.

«Храм — это место веры. А в данном случае получится все наоборт», — добавила она.

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В Екатеринбурге на акции протеста в четверг были задержаны 70 человек, в том числе трое несовершеннолетних, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На акции в среду в сквере у драмтеатра 26 человек были задержаны за «мелкое хулиганство» и еще трое — за «нарушение правил дорожного движения».

В четверг «за совершение различных административных правонарушений» были задержаны 70 человек, в том числе трое несовершеннолетних, уточнил Горелых.

Разгоняли акцию более 300 сотрудников полиции и коллеги из Росгвардии. К 8:30 четверга в отношении 98 граждан было составлено 102 протокола.

Полковник призывает не участвовать в несанкционированных акциях. «На дворе 21 век, имеется масса цивилизованных методов обсуждения и решения злободневных вопросов», — заметил Горелых.

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Действия сотрудников силовых структур на протестной акции против строительства храма в Екатеринбурге стали реакцией на провокацию. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию, различных проявлений непозволительного поведения», — отметил Песков.

Он также пояснил, что информация о том, что строительство храма Святой Великомученицы Екатерины на Октябрьской площади Екатеринбурга является частью плана по застройке сквера, не соответствует действительности.

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Напомним: то, что сторонники постройки храма в центре Екатеринбурга пытаются выставить своих оппонентов в негативном свете -выставляет в негативном ключе самих сквернословов, считает протодиакон, богослов и философ Андрей Кураев. В целом известный православный пастырь осуждает происходящее в Екатеринбурге и винит местные светские и церковные власти (подробности по ссылке)

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Массовые протесты в Екатеринбурге против строительства храма на месте сквера рядом с театром драмы — это, в том числе, результат сложившейся властной вертикали и кадровой политики, в результате которой были уничтожены механизмы урегулирования подобных конфликтов. Об этом корреспонденту «Росбалта» заявил бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Нельзя забывать, что по обе стороны забора находятся екатеринбуржцы. Ведь Игорь Алтушкин, глава Русской медной компании и инициатор проекта, также родился и вырос здесь. Сейчас почему-то никто не вспоминает, что он на протяжении очень многих лет немало делал для города и помогал большому количеству людей. Желание построить храм — это его совершенно искренняя позиция.

Проблема в губернаторе, который столкнул всех лбами. Он отсюда в итоге уедет, но оставив после себя все предпосылки для гражданской войны. У этого протеста очень высокий потенциал. Губернатор своими некомпетентными действиями и неумением управлять создал все предпосылки для лобовых столкновений. Эта история задела всех», — заявил Ройзман.

Также он подчеркнул, что начавшееся строительство нужно остановить просто потому, что в скверах в принципе нельзя ничего строить — неважно, храм или торговый комплекс.

«Екатеринбург в последнее время и так лишился очень многих зеленых насаждений. На мой взгляд, всю эту историю нужно останавливать, освободить сквер, садиться и начинать разговаривать. Одной стороне должно быть предложено какое-то новое качественное место, к пожеланиям другой стороны также необходимо прислушиваться. А диалога сейчас как раз и нет. Если бы в Екатеринбурге был избранный мэр, то он стоял бы в сквере насмерть. А назначенец в этом случае даже не субъект переговоров. Но с людьми могут разговаривать только те, кого граждане сами избирали», — высказал свою позицию собеседник агентства. Кроме того, он обратил внимание на то, что сейчас необходимо искать другой формат диалога.

«Свои проекты нужно по-другому презентовать и разговаривать с горожанами тоже нужно по-другому. Тех, кто на стороне городской общественности нужно слушать и относиться к ним с уважением. Но кто-то в этом разговоре должен быть модератором. В данном случае его нет», — добавил Ройзман.

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Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга должны жестко пресекать действия участников несанкционированных акций против строителства храма в сквере у Театра драмы, заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на Петербургском международном юридическом форуме.

«Все, что там происходит, должно решаться в рамках закона. Если согласована та площадка, то никаким протестующим нельзя сносить никакие заборы. Полиция должна жестко это пресекать. Диалог между различными группами граждан конечно должен быть, но должен быть до того, как принято это решение. А раз решение принято и в рамках закона, то мы все должны его исполнять», — сказал Клишас.

В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга проголосовали за возведение собора Святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер.

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В резиденции губернатора Сверловской области в связи с продолжительными протестами против постройки собора РПЦ в сквере были собраны ректоры уральских вузов. По версии вице-губернатора Сверловской области Сергея Бидонько, они пришли сами, «чтобы обратиться к губернатору с просьбой о содействии» из-за «активности нашей молодежи, ее вовлечения во все процессы, происходящие в городе и регионе, в том числе и в негативные».

«Молодым свойственно горячиться. Многие вещи они, дерзкие и веселые, делают за компанию. Но зачастую они не до конца понимают, что стоит за участием в незаконных акциях и к чему это приводит. Ректоры и проректоры пришли для того, чтобы мы вместе защитили наших детей от провокаторов, уберегли их от необдуманных поступков», — пишет Бидонько в Facebook.

Он попросил ректоров провести со студентами разъяснительную работу и привел главные тезисы, которые должны быть озвучены: «запретить человеку выражать свое мнение, участвовать в акциях и митингах» нельзя, «но проводить их нужно так, как этого требует закон».

«Не нужно поддаваться на призывы к нарушению закона. Не нужно поддаваться на провокации. Не нужно идти на несогласованные акции, подвергая себя опасности. Во всех случаях нужно иметь собственное мнение, не терять головы, учиться принимать взвешенные и решения и отвечать за них», — привел озвученные ректорам аргументы вице-губернатор.

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Борьба жителей Екатеринбурга против вырубки сквера и постройки храма примет постоянный, непрекращающийся характер, считает президент Института развития и модернизации общественных связей Федор Крашенинников. Как заявил политолог, причиной этому является нежелание властей идти на диалог с горожанами.

«По-прежнему строится забор, в сквере стоят вооруженные люди, никто не собирается разговаривать и слушать горожан. Поэтому нет никаких предпосылок, чтобы горожанам успокаиваться», - констатировал эксперт.

Федор Крашенинников подчеркнул, что власти и церковь будут проигрывать в этом противостоянии. «Сейчас центр города оккупирован свезенным из регионов ОМОНом. Но ОМОН приехал, а екатеринбуржцы тут живут. Они будут каждый вечер выходить. Им недалеко ходить, им не надо платить суточные. Российская Федерация будет продолжать содержать ОМОН со всех регионов в Екатеринбурге? Все время, пока будут строить эту молельню, и даже если построят, она всегда будет объектом пристального негативного внимания горожан», - сказал Федор Крашенинников.

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Власти в Екатеринбурге искренне верят, что у протестов в городе есть конкретные организаторы. Как заявил политический аналитик Валерий Соловей, иной картины мира они просто не представляют.

«Местные власти руководствуются характерной для власти в России вообще логикой, что всегда есть заговор. Если что-то происходит, то это результат заговора, сознательных подрывных действий группы лиц. Они не верят, что люди сами по себе могут возмутиться, выйти на улицы, протестовать против чего-либо», — сказал аналитик.

Валерий Соловей обратил внимание, что в таком ключе екатеринбургские власти информируют федеральный центр. «В данном случае екатеринбургские власти уже сообщили в Кремль, что есть поджигатели, подстрекатели, что они их выловят и после этого протесты прекратятся», — уточнил эксперт.

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