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В Екатеринбурге подбирают для храма место, не отягощенное скандалом
По инф. polit.ru   
28 Мая 2019 г.
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В администрации Екатеринбурга обрабатывают 8,2 тысячи обращений граждан с предложениями по месту строительства нового храма. Напомним, что в этой уральской столице противостояние части общественности и сторонников строительства православного собора на месте парка дошло  до драматических столкновений.

В администрации Екатеринбурга обрабатывают 8,2 тысячи обращений граждан с предложениями по месту строительства нового храма.

Направить предложения относительно площадки под собор можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. После обработки всех заявок — на данный момент обработано около половины — пройдет голосование. Оно окончательно определит площадку для строительства нового храма.

Напомним, Екатеринбург охватили протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер.

  • Опрос ВЦИОМ показал: 74% опрошенных екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.
В то же время, судя по всему, руководство РПЦ надеется, что страсти утихнут - и собор удастся возвести на ранее намеченном месте:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты против строительства православных храмов в России — «экзотическое явление», сообщает ТАСС.

«Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает», — уточнил патриарх.

Polit.ru

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