В Екатеринбурге подбирают для храма место, не отягощенное скандалом

В администрации Екатеринбурга обрабатывают 8,2 тысячи обращений граждан с предложениями по месту строительства нового храма. Напомним, что в этой уральской столице противостояние части общественности и сторонников строительства православного собора на месте парка дошло до драматических столкновений.

Направить предложения относительно площадки под собор можно через электронную приемную на официальном портале Екатеринбурга. После обработки всех заявок — на данный момент обработано около половины — пройдет голосование. Оно окончательно определит площадку для строительства нового храма.

Напомним, Екатеринбург охватили протесты против строительства собора святой Екатерины на Октябрьской площади в центре города, где сейчас находится сквер.

Опрос ВЦИОМ показал: 74% опрошенных екатеринбуржцев считают сквер неудачным местом для храма.

Ситуация дошла до Кремля: президент РФ Владимир Путин призвал выбирать место для храма с учетом пожеланий горожан. После этого глава Свердловской области Евгений Куйвашев предложил обсудить варианты.

предложил обсудить варианты. Соловьёв назвал екатеринбуржцев бесами. Они разозлились и решили дать ему тумаков

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В то же время, судя по всему, руководство РПЦ надеется, что страсти утихнут - и собор удастся возвести на ранее намеченном месте:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что протесты против строительства православных храмов в России — «экзотическое явление», сообщает ТАСС. «Еще раз хочу сказать: храм никому не мешает», — уточнил патриарх.

Polit.ru

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