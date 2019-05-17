Конфликт вокруг храма и парка в Екатеринбурге: Путин призвал власти узнать мнение людей

Президент РФ Владимир Путин считает возможным провести опрос среди жителей района по вопросу строительства храма в Екатеринбурге (да неужели ж эта элементарная мысль требовала озвучивания аж из самого Кремля?!).
По словам Путина, если речь идет о жителях микрорайона, где находится сквер, то, безусловно, нужно это мнение учесть.
«Есть простой способ — провести опрос, — уточнил он на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта. — И меньшинство должно подчиниться большинству».
«Вот мне сказали, что предполагается снос деревьев (на месте строительства - прим. ред). Пусть инвесторы тогда обеспечат, чтобы в другом месте разбили сквер, чтобы мамочкам с колясками было где погулять», — приводит РБК слова Путина.
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Заметим, что при всей верности президентской мысли, слово "микрорайон" употреблено им крайне неудачно: ведь речь идет об одном из центральных общественных пространств огромного города.
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга проголосовали за возведение собора Святой великомученицы Екатерины на Октябрьской площади. Сейчас там находится сквер. С 13 мая начались акции протеста.
Администрация Екатеринбурга готова провести опрос жителей по поводу строительства храма в сквере у драмтеатра, однако пока неясно, будут ли опрашивать всех горожан или только жителей Верх-Исетского района.
Изданию JustMedia в мэрии Екатеринбурга сообщили, что опрос начнут проводить уже с завтрашнего дня и по всему городу. Рассчитывают управиться за несколько дней. Издание 66.ru пишет, что в эти минуты в администрации идет совещание по этому вопросу. Обсуждается в частности, будут ли в нем участвовать жители всего города или центра.
Замглавы города Екатерина Куземка сообщила телеканалу «Дождь», что областные власти планируют провести с фондом «Социум» свой опрос. «Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против нее», — заявила Куземка.
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Опрос горожан по вопросу постройки храма РПЦ в сквере у драмтеатра будет проведен на улицах Екатеринбурга. Как сообщает Znak.com, он будет проводиться по всему городу в ближайшие дни.
В то же время, по словам главы города, опрос будет проходить в том числе на сайте администрации Екатеринбурга.
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В сквере у драмтеатра в Екатеринбурге четвертый день подряд собираются противники строительства собора в этом месте. Это происходит, несмотря на препоны полиции и распоряжение президента РФ провести опрос горожан с целью выяснить их отношение к стройке.
В сквер можно войти только через три пропускных пункта и после досмотра с ручным металлоискателем. Прогулочная набережная, с которой тоже можно выйти в сквер, заблокирована, и «КПП» там нет. В то же время ограждение вдоль реки, которое поставили прямо у скамеек, мешая нормально сесть, убрали.
Многие горожане не заходят за ограждение и наблюдают за происходящим из-за охраняемого Росгвардией периметра. Они поясняют, что не хотят заходить в «ловушку». В первый день протестов в сквере дежурили всего несколько нарядов полиции, во второй — появились Росгвардейцы, на третий охрана забора была дополнительно усилена ОМОНом, а сегодня у сквера были замечены камуфляжники. Горожане сначала волновались, что это военные, поскольку они прибыли на военных грузовиках, но потом выяснилось, что это сотрудники спецназа Росгвардии из Нижнего Тагила.
Досматривают всех. Даже впервые пришедший в сквер последний избранный мэр города Евгений Ройзман прошел эту процедуру.
К протестующим также пришел глава города Алексадр Высокинский. Люди выкрикивают: «В отставку!» и «Референдум!».
Уже решено, что будет проведен уличный опрос горожан по вопросу строительства, а также опрос на сайте — в течение трех недель. До его результатов вырубки и котлованов на месте не будет. В то же время референдума не будет, подчеркнул мэр. По его словам, это слишком долго.
Между тем горожане, как выяснил корреспондент Росбалта, не доверяют подобным опросам и требуют референдума.
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